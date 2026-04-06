Ajax kwam afgelopen zaterdag andermaal vrij kansloos voor de dag in de verloren thuiswedstrijd van FC Twente. Over de invulling van de spitsenpositie in Amsterdam is al langere tijd veel gedoe. Feyenoord-icoon Willem van Hanegem heeft zich echter helemaal kapot geërgerd aan één van de Amsterdamse aanvalsleiders: Wout Weghorst.

Met matig voetbal kan je geen resultaten halen. Dat bewees het Ajax van de Spaanse trainer Óscar Garcia tegen FC Twente wederom maar weer. Vooral het aanvallende spel van de Amsterdammers was zeer karig. Bovendien moet men in de Johan Cruijf Arena vrezen dat Europees voetbal alleen nog via de play-offs kan worden gehaald. De Conference League dan welteverstaan. Ook Feyenoord-icoon Willem van Hanegem keek met veel onvrede naar het duel.

'Slechtse Ajax ooit'

"Ajax komt inmiddels in de buurt bij het etiket ‘slechtste Ajax ooit’. Als je als buitenlander zaterdag toevallig in Amsterdam was en je kon aan een kaartje Ajax - FC Twente komen, dan denk je op de tribune dat je in de maling bent genomen", begint de 82-jarige Van Hanegem zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. "Dat je bij de amateurtak zat of zo."

Wout Weghorst

Één Ajacied moet het in het bijzonder ontgelden van De Kromme, vooral ook door zijn houding. "Dan zie ik Wout Weghorst dat veld afgaan na een wissel met de blik van word ik nu serieus gewisseld?", irriteert Van Hanegem zich. "De man die door Ronald Koeman zo wordt geroemd om zijn positieve rol in de selectie van Oranje, die na zo’n seizoen het lef heeft om zichzelf boven de rest te stellen. Ik zou er als trainer meteen klaar mee zijn. "

Dat Weghorst bij Ajax met veel gezeur en gezanik telkens van het veld gaat bij een wissel, of vanaf de bank zit toe te kijken, maar daar bij het Nederlands elftal nooit sprake van is, leidt tot verbazing bij Van Hanegem. "Dat slaat toch helemaal nergens op?", besluit hij.

Restant seizoen Ajax

Voor Ajax wordt het nog alle zeilen bijzetten om toch nog de hoop op Champions League-voetbal levend te houden. Maar met nog vijf wedstrijden en een achterstand van vijf punten op NEC dat derde staat, wordt het een hels karwei. En dan moeten de Amsterdammers ook nog tegen PSV en angstgegner FC Utrecht.