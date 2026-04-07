Kleine smet op kampioensfeest PSV: 'De EHBO werd opgeroepen'

De huldiging van PSV zorgt voor dolle vreugde in een vol Eindhoven. Op het Stadhuisplein is het allemaal te doen. Daar eindigt de rit van de platte kar na een tocht door de binnenstad. Dat plein is helemaal vol, waardoor er door de gemeente werd opgeroepen om niet meer te komen. Maar daar hield niet iedereen zich aan.

Dinsdagmiddag was de maximale capaciteit van het Stadhuisplein bereikt, toen 20.000 fans zich in alle vroegte hadden gemeld. Daarna ging de deur op slot. Maar daar had een enkeling maling aan. Zij wisten op een of andere manier binnen te glippen. Volgens Omroep Brabant duwden supporters tegen hekken om binnen te komen.

Dat ging er hard aan toe. "Er werd echt geduwd om binnen te komen", zag een verslaggever van dienst. De fans die al op het Stadhuisplein stonden, kwamen daardoor in het gedrang. 'De EHBO werd opgeroepen', schreef het medium. Ook op de Markt werd een hek opengebroken, waarna tientallen feestvierders vrij baan hadden.

Oproep krijgt geen gehoor

Dinsdagmiddag ontving de geblesseerde Jerdy Schouten de kampioensschaal uit handen van Mark van Bommel. Toen dat gebeurde, barstte een groot feest los voor het plein bij het gemeentehuis. Daarbij werden ook de nodige fakkels ontstoken. Dat terwijl er een oproep was gedaan om geen vuurwerk mee te nemen. Ook waren er controles aan de rand van het Stadhuisplein. Toch glipte het vuurwerk langs de beveiliging.

'Fantastische sfeer'

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem wachtte de selectie en technische staf op het gemeentehuis op. "De afgelopen weken zat de spanning bij mij behoorlijk hoog. Eerst als supporter, daarna pas als burgemeester, moet ik eerlijk zeggen. Maar kijk eens naar buiten, de sfeer is fantastisch", reageerde hij bij ESPN. "Of het gevoel van zo’n dag als dit ooit gaat wennen? Ik denk het niet, ik hóóp ook van niet. Maar het is wel verslavend."

Vanaf 17.30 uur is de huldiging op het Stadhuisplein. Daarvoor was er in het stadion al een uitzinnige menigte. De fans zongen 'boeren, boeren' en hielden massaal kartonnen kampioensschalen in de lucht. Onder de supporters waren ook veel kinderen. In het stadion werden een paar rode fakkels afgestoken.