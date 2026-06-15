Giovanni van Bronckhorst (51) lijkt op korte termijn terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. De voormalig assistent-coach van Liverpool geldt als de beoogde opvolger van Robin van Persie, met Sipke Hulshoff als zijn assistent. Sportnieuws.nl-analist Robert Maaskant noemt die keuze uiterst logisch, ondanks de kritiek die klinkt. "Hij heeft ook de finale van de Europa League gehaald, hè."

"Ik vind het een héél logische keuze om Van Bronckhorst aan te stellen als hoofdtrainer, vooral in combinatie met Sipke Hulshoff", opent Maaskant. "Van Bronckhorst heeft het in het verleden goed gedaan en is een echte clubman. Ik ben ervan overtuigd dat zij samen iets moois kunnen neerzetten, mede omdat Hulshoff bij Feyenoord vanuit dezelfde gedachtegang als Arne Slot heeft gewerkt."

Voormalig Feyenoord-coach Gertjan Verbeek sluit zich aan bij de woorden van Maaskant, maar denkt vooral dat de Rotterdamse clubleiding heeft geleerd van de afgelopen jaren. "Van Bronckhorst is een totaal ander type dan Robin van Persie. Hij is een warme man, die goed kan verbinden. Van Persie had het vaak moeilijk met persoonlijkheden binnen de selectie. Met Van Bronckhorst haal je meer rust in huis."

Van Bronckhorst een gok?

Volgens de voormalig trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen is het onterecht dat sommige mensen de aanstelling als een ‘gok’ bestempelen, omdat Van Bronckhorst bij Rangers FC en Besiktas werd ontslagen. "Hij heeft ook de finale van de Europa League gehaald, hè", reageert Maaskant stellig. "Louis van Gaal, Guus Hiddink, Leo Beenhakker, Arne Slot en Erik ten Hag hebben allemaal op topniveau gewerkt, maar zijn ook ooit ontslagen. Dat zegt helemaal niks."

Verbeek denkt dat de keuze voor de oud-international ook te maken heeft met de beschikbare trainers. "Van Bronckhorst heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in verschillende functies en is bovendien een uitstekend uithangbord. Wat dat betreft is het logisch dat ze bij hem zijn uitgekomen. De spoeling aan Nederlandse trainers is naemlijk heel erg dun, maar het betekent niet dat Van Bronckhorst een garantie voor succes is."

Prijzenpakker Van Bronckhorst

Van Bronckhorst kende een succesvolle eerste periode als trainer van Feyenoord. Hij leidde de club naar het kampioenschap in 2017 en wist daarnaast tweemaal de KNVB-beker te winnen. Ook werden onder zijn leiding twee Johan Cruijff Schalen veroverd. Daarmee groeide hij uit tot de meest succesvolle trainer uit de clubgeschiedenis qua aantal prijzen.

Sentiment rond Van Bronckhorst

Toch is het sentiment onder een deel van de supporters nog wat terughoudend over de mogelijke terugkeer van het clubicoon. "Die reacties heb je altijd bij Feyenoord, maar het gaat erom dat je straks kan voldoen aan het beeld wat jouw supporters willen zien: attractief voetbal, een duidelijke speelwijze én resultaat. Dat ga je wel krijgen met Van Bronckhorst en Hulshoff."

Volgens Maaskant hoeft de trainer zich geen zorgen te maken over mogelijk afbreukrisico. "Daar zou Van Bronckhorst ook helemaal niet van wakker liggen, want hij heeft al zo’n prachtige carrière achter de rug. Ik denk dat hij vooral blij is dat Feyenoord nog voor hem komt", vervolgt Maaskant. Verbeek denkt dat het trainersschap überhaupt lastiger is geworden. "De houdsbaarheid van een trainer wordt steeds korter. Kijk maar naar Arne Slot."

“Van Persie had eigenlijk het nadeel dat hij héél sterk begon, maar dat het daarna steeds minder werd”, concludeert Verbeek. “Dat is vergelijkbaar met een voetbalwedstrijd. Begin je goed en eindig je slecht, dan blijft er een negatief gevoel hangen. Maar als je in de slotminuut nog gelijkmaakt, overheerst juist een goed gevoel. Dat heeft Van Persie afgelopen seizoen ook meegemaakt."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering bespreekt Damian Vlottes met oud-trainer Robert Maaskant, ex-voetballer Hedwiges Maduro én voetbalwatcher Rick Kraaijeveld het actuele WK-nieuws. In deze aflevering gaat het onder meer over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.

Daarnaast spreekt Maaskant zijn ergernis uit over de reacties binnen de Oranje-selectie én worden de tranen van Dick Advocaat besproken. De Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is te bekijken en beluisteren via de bekende podcastplatforms.

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