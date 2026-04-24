PSV-goalie Nick Olij heeft na 316 dagen zonder officiële wedstrijd in een hoofdmacht eindelijk weer een hoogtepunt beleefd. De oud-Spartaan kwam met hoge verwachtingen binnen, maar belandde juist in een diepe dip. Donderdagavond kon Olij eindelijk weer lachen. "Het moment van het veld oplopen, was het allermooiste", vertelt de dertigjarige goalie.

PSV maakte donderdagavond gehakt van PEC Zwolle. In het Philips Stadion eindigde het debuut van Olij in een klinkende zege (6-1). "Ik ben een gelukkiger mens", opent Olij de persconferentie. "Hier heb ik lang naar uitgekeken. Als je dan het veld oploopt, dan gaan er allerlei emoties door je heen. Deze wedstrijd ging om zoveel meer facetten dan alleen de wedstrijd, want het gaat ook over het verwerken van teleurstellingen. Op dit moment overheersen trots en blijdschap", vertelt Olij, die weinig bekenden op de tribune had zitten. "De meesten konden niet, maar mijn vrouw wel. Die is het allerbelangrijkste."

Moeilijke tijd voor tweede doelman

De dertigjarige Olij maakte afgelopen zomer de overstap van Sparta naar PSV, maar tot een debuut kwam het nog niet. Na een slechte oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven kreeg Matej Kovar de voorkeur onder de lat. Dat heeft hem geraakt. "Het lijkt me logisch dat je niet fluitend naar buiten loopt wanneer je te horen krijgt dat je tweede keeper wordt. Dat is ook de sportman in mij: je bent teleurgesteld, je bent boos, je gaat met het vingertje wijzen. Dan gaan er een paar weken over heen en ga je gewoon weer door."

Aanvankelijk zou hij in december debuteren in de bekerwedstrijd tegen GVVV, maar in de warming-up liep hij een blessure op. Twee maanden later leek hij alsnog zijn kans te krijgen, maar tijdens de afsluitende training raakte Olij opnieuw geblesseerd. Hij erkent dat die situaties hem niet onberoerd hebben gelaten. "Met de juiste mensen om je heen, ben ik er weer bovenop gekomen."

Daarmee doelt hij voornamelijk op zijn vrouw en kinderen, maar ook personal coach Hans Kroon en zijn zoon hebben hem erdoorheen gesleept. "Als zij merken dat mijn gedachtes niet de goede kant opstonden, hielden ze mij in het gareel. Uiteindelijk zorgden zij voor positiviteit en hebben zij er mede voor gezorgd dat dit gebeurd is. Hans en zijn zoon zijn daar ook belangrijke schakels in, omdat zij weten wat ik kan laten zien", zegt Olij, waarna hij snel toevoegt. "Maar ik mag mijn vrouw ook niet vergeten."

Toekomst bij PSV

De dertigjarige Olij heeft nog een contract tot de zomer van 2029, maar het is niet uitgesloten dat hij komende zomer toch nog een stap gaat maken. "De situatie is nu zoals het is, maar we hebben nog vier belangrijke wedstrijden. Daarna ga ik op vakantie en daarover nadenken. Laat me eerst even genieten van dit mooie moment", sluit hij lachend af.