De PSV‑documentaire Ever Change a Winning Team geeft een zeldzaam inkijkje achter de schermen van een kampioensploeg tijdens een hectische transferzomer. Maar wie denkt dat dit een jaarlijks terugkerend kijkje in de keuken wordt, komt bedrogen uit. Technisch directeur Earnest Stewart heeft geen ambities voor het winnen van het Gouden Kalf. "Het is heel vervelend om dan constant een camera op je te hebben."

Met Ever Change a Winning Team treedt PSV in de voetsporen van succesvolle voetbalseries als Sunderland ’Til I Die en de Feyenoord‑documentaire Dat Ene Woord. In twee afleveringen wordt de kijker meegenomen door de transferperiode van juni tot en met augustus, met als eindpunt de deadlinedag. Vooral de directiekamers van de club gaan daarbij opvallend ver open en dat kon rekenen op veel mooie woorden uit het Nederlandse voetballandschap.

Tóch is de kans klein dat PSV dit experiment snel opnieuw zal doen, vertelt Stewart met een lach. "Nou, wat mij betreft niet", zegt de technisch directeur van de landskampioen. "Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En de complimenten mogen naar de mensen die hieraan hebben meegewerkt, want dat was écht wel heel fijn. Alleen, om het nou jaarlijks te doen… Nee, dat hoeft van mij niet."

Onderhandelingen buiten beeld

In de documentaire vallen vooral de directievergaderingen op, waarin Stewart zijn collega’s bijpraat over de laatste ontwikkelingen op de transfermarkt. De camera zit daar soms opvallend dicht op de emoties en discussies. Toen Stewart de eerste beelden terugzag, moest hij daar zelf ook even aan wennen. "We hebben dit gedaan en toen het klaar was, heb ik dus de eerste dingen mogen bekijken. En toen dacht ik bij mezelf: hoe is dit nou voor kijkers?"

Hoewel veel gesprekken en processen zichtbaar zijn, bleef een belangrijk onderdeel van het transferwerk buiten beeld: de onderhandelingen zelf. Volgens Stewart was dat een bewuste keuze van de club. "We hebben zoveel (telefoon)gesprekken met zaakwaarnemers gedaan, maar er zijn ook nog heel veel dingen die er eigenlijk niet in zitten. Dus zaakwaarnemers en spelers hebben er nooit last van gehad, want die zijn geen enkele keer in beeld geweest. Dat hebben we bewust niet gedaan."

Onderhandelen met een camera erbij is volgens hem simpelweg geen realistische optie. "Het is gewoon niet mogelijk, omdat het heel vervelend is om tijdens het onderhandelen constant een camera op je te hebben. Een van de twee slaat dan dicht en dan loopt het gesprek niet zoals je wilt."

Toch denkt Stewart dat de documentaire voor veel kijkers een nieuwe kant van het voetbal laat zien. "Maar uiteindelijk is héél veel wél aan bod gekomen en daardoor hebben veel mensen gezien wat zij totaal niet wisten. Uiteindelijk is het een prima documentaire geweest." Zelf kijkt hij er in elk geval niet met filmprijzen in het achterhoofd naar terug. "Gouden Kalf‑ambities? Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn", sluit hij het onderwerp lachend af.