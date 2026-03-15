De onrust bij Feyenoord wordt met de week groter en het enige wat daar tegen helpt, zijn resultaten. Coach Robin van Persie zal hopen dat in de stadsderby tegen Excelsior het begin daarvoor kan worden gemaakt. Voor de trainer is het duel met de Kralingers sowieso een speciaal duel. Volg de verrichtingen hieronder live.

Voor Van Persie is een wedstrijd tegen Excelsior altijd speciaal. De trainer van de Rotterdammers begon zijn carrière als speler in de jeugdopleiding van de Kralingers. Vervolgens vertrok Van Persie naar stadgenoot Feyenoord, maar op Woudenstein zijn ze hem nooit vergeten. Zo is er zelfs een tribune naar de oud-spits vernoemd. Op dit moment lijkt het echter belangrijker dan ooit dat de coach van de huidige nummer twee van de Eredivisie zijn oude liefde pijn doet.

Door het gelijkspel tegen NAC vorige week en de nederlaag tegen FC Twente een week eerder is het gat van Feyenoord vergeleken met PSV gegroeid tot een gat van negentien punten. Nummer 3 NEC kwam door de uitzege op de Eindhovenaren zaterdag zelfs langszij qua punten. Voor de wedstrijd tegen Excelsior staan beide teams op 49 punten, maar bij een zege op de Kralingers komt Feyenoord dus drie punten los.

Opstellingen

Bij Feyenoord zijn er de nodige personele problemen, waardoor Van Persie keuzes heeft moeten maken. Vooral in zijn defensie, waar hij centraal heeft gekozen voor de piepjonge Thijs Kraaijeveld en Jakub Moder, die normaal gesproken als middenvelder speelt. Opvallend, aangezien de Pool enkele weken geleden nog als spits werd opgesteld door Van Persie. Op het middenveld is Oussama Targhalline terug na een blessure. Hij vormt samen met Luciano Valente en In-Beom Hwang de middelste linie.

In de aanval geeft Van Persie wederom het vertrouwen aan Raheem Sterling. De Engelsman kreeg veel kritiek na zijn eerste minuten in het Feyenoord-shirt, maar mag dus ook tegen Excelsior beginnen. Ayase Ueda en Anis Hadj-Moussa zijn zijn partners in de aanvalslinie.