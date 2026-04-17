Tommie van der Leegte heeft een groot deel van zijn carrière moeten voetballen met de ziekte van Crohn. Dat is een chronische, pijnlijke ziekte die hem behoorlijk in de weg heeft gezeten. In Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt hij openhartig over de ziekte en de gesprekken met doktoren. "Ik zat continu aan de prednison."

Hoewel Tommie van der Leegte naar eigen zeggen een geweldige carrière heeft gehad, heeft hij soms het idee dat er meer van terecht had kunnen komen. Dat had met zijn eigen levensstijl te maken, maar ook met andere mankementen. Van der Leegte speelde bij NAC, PSV, FC Twente en ook VfL Wolfsburg, dus veel te klagen heeft hij niet. Maar bij PSV liep hij wel tegen behoorlijk problemen op, waar hij pas heel laat vanaf kwam.

Maagproblemen

In Sportnieuws.nl De Maaskantine legt hij uit wat het probleem was: "Ik had Colitis Ulcerosa, een van de vormen van de ziekte van Crohn. Daar ben ik nu godzijdank vanaf, maar ik had soms gewenst dat ik daar in mijn tijd als voetballer al vanaf was gekomen, want ik heb er wel echt last van gehad", vertelt hij. "Ik had bij RKC al last, maar dat is toen heel lang goed gegaan. Toen ik bij PSV en Wolfsburg zat, heb ik er veel problemen mee gehad."

Na zijn carrière besloot Van der Leegte opnieuw naar het probleem te laten kijken. "Ik ben toen naar zo'n wonderdokter gegaan, die heeft mij doorgemeten en schreef bepaalde medicijnen voor. Dat waren allemaal medicijnen uit de gezondheidswinkel en niet die troep met prednison. Dat slikte ik allemaal en dat is natuurlijk funest als je voetballer bent."

Dokter was verbaasd

Robert Maaskant vraagt hem of het veel invloed heeft gehad op de carrière. "Ja, als ik daar op terugkijk wel. Bij PSV zeker. Daar ben ik er zeven maanden uitgeweest door die ziekte. Bij Wolfsburg had ik er ook last van, daar ben ik een aantal keer gewisseld omdat ik gewoon echt niet meer kon. Je darm is gewoon belangrijk iets en het zorgt voor je kracht. Als je veel bloed verliest bij je ontlasting, dan word je daar niet sterker van."

Van der Leegte herinnert zich dat hij na wedstrijden helemaal doodop was. "Mensen vragen zich af hoe het mogelijk is dat ik topsport heb kunnen uitoefenen met zulke darmen." Dat snapt Maaskant ook niet, die beschrijft dat de speler graag met veel kracht speelde. "En dan leefde ik ook nog niet eens voor de sport", voegt Van der Leegte daar nog aan toe. "De dokter zei ook: Het is eigenlijk echt knap wat je hebt gepresteerd."

In de nieuwe Sportnieuws.nl De Maaskantine is Tommie van der Leegte te gast. De oud-speler van onder meer NAC, PSV en VfL Wolfsburg spreekt over spelen onder Robert Maaskant, het behaalde kampioenschap van PSV en heeft tal van anekdotes uit zijn eigen carrière.

Zo vertelt hij over een ruzie met Rafael van der Vaart en Joris Mathijssen in de Bundesliga, padellen met Wesley Sneijder en twee nachten overleven in een Amerikaanse cel. Hij bespreekt het huidige werkklimaat in de voetballerij en hoe hij probeert dat wat losser te krijgen als teammanager van FC Eindhoven.