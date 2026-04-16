Ajax is de huidige nummer vijf in de Eredivisie en moet in de resterende vier duels alle zeilen bijzetten om tweede te worden en daarmee Champions League-voetbal veilig te stellen. In aanloop naar de 'finales' heeft de club van trainer Oscar Garcia te maken gekregen met een nieuwe deceptie.

Ajax heeft namelijk een 1-0-nederlaag geleden in een oefenwedstrijd tegen FC Twente. Op sportcomplex De Toekomst bleven de doelpunten lang uit. Na ruim 80 minuten maakte Bjorn Titulaer namens de bezoekers het enige doelpunt van de wedstrijd. Beide clubs zijn nog in de race voor plek twee, met FC Twente momenteel als nummer vier van de Eredivisie. De Enschedese club versloeg Ajax in de Johan Cruijff Arena vorige maand ook al met 2-1 in de competitie. Beide ploegen zijn een weekend vrij vanwege de bekerfinale AZ - NEC.

Grote namen aan de aftrap

Bij Ajax stonden onder anderen Ko Itakura, Sean Steur, Kasper Dolberg en Oscar Gloukh aan de aftrap. Paul Reverson verdedigde het Amsterdamse doel. Na een hoekschop schoot Titulaer vanuit de tweede lijn feilloos raak: 0-1. Met nog vier duels te gaan staat Ajax met 51 punten op plek 5 in de Eredivisie. Twente is de nummer 4 en heeft 2 punten meer.

Bekerfinale

Komend weekeinde is er vanwege de bekerfinale geen competitievoetbal. Ajax werd in de achtste finales al pijnlijk uitgeschakeld door AZ na een 6-0 nederlaag. De Alkmaarders waren in de kwartfinales vervolgens ook te sterk voor FC Twente.

Ticketverdeling Eredivisie

PSV is al ruim en breed landskampioen en is de enige ploeg die zeker is van de Europese toekomst volgend seizoen. De nummers 1 en 2 gaan de competitiefase van de Champions League in. Feyenoord zwabbert als huidige nummer twee richting het einde en kan flinke concurrentie verwachten van NEC, Twente en Ajax. De nummer 3 mag de voorrondes van de Champions League in, terwijl de nummer 4 Europa League-voetbal speelt.