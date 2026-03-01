Feyenoord kan zondagmiddag tegen FC Twente belangrijke zaken doen in de strijd om rechtstreeks Champions League-voetbal. Op bezoek in de Grolsch Veste willen ze hun zegereeks van drie wedstrijden dolgraag uitbreiden. Volg alle ontwikkelingen hier live vanaf 14.30 uur.
Ondanks alle kritiek en personele problemen weet Feyenoord de laatste weken wel weer wedstrijden te winnen, al gaat dat zeker niet altijd met sprankelend voetbal. De ploeg oogt kwetsbaar en moet diep gaan om resultaten over de streep te trekken. Desondanks hebben de Rotterdammers een comfortabele voorsprong van vijf punten op NEC en Ajax.
Nederlaag van NEC
Voor Feyenoord kwam er zaterdagavond al goed nieuws: directe concurrent NEC verloor van Fortuna Sittard. Bij een overwinning kan de ploeg van Robin van Persie het gat met de Nijmegenaren vergroten tot acht punten. Ajax speelt om 12.15 uur tegen PEC Zwolle. Tegen FC Twente kan Feyenoord dus een héél belangrijke stap zetten in de strijd om plek twee.
Bomvolle ziekenboeg
Afgelopen week tegen Telstar (2-1 winst), kreeg Feyenoord opnieuw te maken met fysieke problemen. Anel Ahmedhodzic, Jordan Bos en Jeremiah St. Juste moesten worden gewisseld, wat de zorgen richting de komende wedstrijden verder vergrootte. Trainer Robin van Persie gaf echter geruststellende woorden. "Dan heb je het over Bos, die is er goed doorheen gekomen. St. Juste ook, die heeft goed getraind. Dat is goed", vertelde Van Persie op de persconferentie.
Toch blijft de medische afdeling voorlopig nog druk. Op dit moment bestaat de ziekenboeg van Feyenoord uit Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Met het zware uitduel tegen FC Twente op het programma is het puzzelen voor de technische staf om een zo sterk mogelijk elftal op de been te brengen.
Spelers
Blessure
Afwezig sinds
Thomas Beelen
Gebroken been
19 jul. 2025
Gernot Trauner
Achillespeesproblemen
6 jun. 2025
Malcolm Jeng
Gescheurde achillespees
29 sep. 2025
Gaoussou Diarra
Verstuikte enkel
31 dec. 2025
Givairo Read
Hamstringblessure
12 jan. 2026
Shaqueel van Persie
Knieblessure
30 jan. 2026
Leo Sauer
Onbekende blessure
14 feb. 2026
Sem Steijn
Meniscusblessure
16 feb. 2026
Oussama Targhalline
Kuitblessure
16 feb. 2026
🚨 Laatste nieuws en opmerkelijke zaken uit de Eredivisie.
⚽ Programma, uitslagen en stand in Eredivisie.
🎥 Sportnieuws.nl De Maaskantine, wekelijkse show met Robert Maaskant..
📱 Download onze Sportnieuws.nl App en stel jouw favoriete club in.
🔔 Volg ons via Google Discover, met direct jouw persoonlijke voorkeuren.