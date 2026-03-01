Feyenoord kan zondagmiddag tegen FC Twente belangrijke zaken doen in de strijd om rechtstreeks Champions League-voetbal. Op bezoek in de Grolsch Veste willen ze hun zegereeks van drie wedstrijden dolgraag uitbreiden. Volg alle ontwikkelingen hier live vanaf 14.30 uur.

Ondanks alle kritiek en personele problemen weet Feyenoord de laatste weken wel weer wedstrijden te winnen, al gaat dat zeker niet altijd met sprankelend voetbal. De ploeg oogt kwetsbaar en moet diep gaan om resultaten over de streep te trekken. Desondanks hebben de Rotterdammers een comfortabele voorsprong van vijf punten op NEC en Ajax.

Nederlaag van NEC

Voor Feyenoord kwam er zaterdagavond al goed nieuws: directe concurrent NEC verloor van Fortuna Sittard. Bij een overwinning kan de ploeg van Robin van Persie het gat met de Nijmegenaren vergroten tot acht punten. Ajax speelt om 12.15 uur tegen PEC Zwolle. Tegen FC Twente kan Feyenoord dus een héél belangrijke stap zetten in de strijd om plek twee.

Bomvolle ziekenboeg

Afgelopen week tegen Telstar (2-1 winst), kreeg Feyenoord opnieuw te maken met fysieke problemen. Anel Ahmedhodzic, Jordan Bos en Jeremiah St. Juste moesten worden gewisseld, wat de zorgen richting de komende wedstrijden verder vergrootte. Trainer Robin van Persie gaf echter geruststellende woorden. "Dan heb je het over Bos, die is er goed doorheen gekomen. St. Juste ook, die heeft goed getraind. Dat is goed", vertelde Van Persie op de persconferentie.

Toch blijft de medische afdeling voorlopig nog druk. Op dit moment bestaat de ziekenboeg van Feyenoord uit Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Met het zware uitduel tegen FC Twente op het programma is het puzzelen voor de technische staf om een zo sterk mogelijk elftal op de been te brengen.