EREDIVISIE VOETBAL

Live Eredivisie | Feyenoord wil zegereeks voortzetten op bezoek bij FC Twente

Aron Kattenpoel Oude Heerink • 11:02, 01-03-2026 / Laatste Update: 11:04, 01-03-2026
Live Eredivisie | Feyenoord wil zegereeks voortzetten op bezoek bij FC Twente
i

Feyenoord viert de 1-0 tegen Go Ahead Eagles. © ANP

Aron Kattenpoel Oude Heerink • 11:02, 01-03-2026 / Laatste Update: 11:04, 01-03-2026

Feyenoord kan zondagmiddag tegen FC Twente belangrijke zaken doen in de strijd om rechtstreeks Champions League-voetbal. Op bezoek in de Grolsch Veste willen ze hun zegereeks van drie wedstrijden dolgraag uitbreiden. Volg alle ontwikkelingen hier live vanaf 14.30 uur.

Ondanks alle kritiek en personele problemen weet Feyenoord de laatste weken wel weer wedstrijden te winnen, al gaat dat zeker niet altijd met sprankelend voetbal. De ploeg oogt kwetsbaar en moet diep gaan om resultaten over de streep te trekken. Desondanks hebben de Rotterdammers een comfortabele voorsprong van vijf punten op NEC en Ajax.

Nederlaag van NEC

Voor Feyenoord kwam er zaterdagavond al goed nieuws: directe concurrent NEC verloor van Fortuna Sittard. Bij een overwinning kan de ploeg van Robin van Persie het gat met de Nijmegenaren vergroten tot acht punten. Ajax speelt om 12.15 uur tegen PEC Zwolle. Tegen FC Twente kan Feyenoord dus een héél belangrijke stap zetten in de strijd om plek twee.

Bomvolle ziekenboeg

Afgelopen week tegen Telstar (2-1 winst), kreeg Feyenoord opnieuw te maken met fysieke problemen. Anel Ahmedhodzic, Jordan Bos en Jeremiah St. Juste moesten worden gewisseld, wat de zorgen richting de komende wedstrijden verder vergrootte. Trainer Robin van Persie gaf echter geruststellende woorden. "Dan heb je het over Bos, die is er goed doorheen gekomen. St. Juste ook, die heeft goed getraind. Dat is goed", vertelde Van Persie op de persconferentie.

Toch blijft de medische afdeling voorlopig nog druk. Op dit moment bestaat de ziekenboeg van Feyenoord uit Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Met het zware uitduel tegen FC Twente op het programma is het puzzelen voor de technische staf om een zo sterk mogelijk elftal op de been te brengen.

Spelers

Blessure

Afwezig sinds

Thomas Beelen

Gebroken been

19 jul. 2025

Gernot Trauner

Achillespeesproblemen

6 jun. 2025

Malcolm Jeng

Gescheurde achillespees

29 sep. 2025

Gaoussou Diarra

Verstuikte enkel

31 dec. 2025

Givairo Read

Hamstringblessure

12 jan. 2026

Shaqueel van Persie

Knieblessure

30 jan. 2026

Leo Sauer

Onbekende blessure

14 feb. 2026

Sem Steijn

Meniscusblessure

16 feb. 2026

Oussama Targhalline

Kuitblessure

16 feb. 2026

Gerelateerde artikelen

FeyenoordEredivisieFC Twente