Met een 2-1 tussenstand is er nog alles om voor te spelen in de finale van de play-offs. Willem II verloor in eigen huis met 2-1 van FC Volendam en moet dus vol in de aanval in het KRAS Stadion. De wedstrijd begint iets vroeger, maar wel mét supporters van Willem II. Kunnen zij hun ploeg de Eredivisie in schreeuwen? Volg het duel hier vanaf 16.45 uur live.

Het was een verhit potje in Tilburg waar Willem II lang niks te zoeken had tegen FC Volendam. De KKD-ploeg gaf twee makkelijke goals weg en mocht van geluk spreken dat ze nog een doelpunt maakten tegen Eredivisionist Volendam. De Volendammers zijn dan ook de torenhoge favoriet in eigen huis.

Vroegere aanvangstijd

Het duel zou oorspronkelijk later op de avond beginnen zonder uitsupporters van Willem II, maar na aandringen van het bestuur zijn er toch supporters welkom. Het KRAS Stadion is een druk gebied deze week; Ajax werkt ook haar play-offs voor Europees voetbal af in het stadion van Volendam. Zij speelden donderdag tegen FC Groningen en na afloop ging dat flink mis. Er waren rellen met de uitsupporters, maar toch mogen de Willem II'ers op bezoek komen. Wel op een vroeger tijdstip.

Dat heeft er dan weer alles mee te maken dat de wedstrijd van Ajax op zondag ook vervroegd is. Het duel met FC Utrecht wordt zondagmiddag om 12.15 uur afgewerkt. Om genoeg tijd te hebben het stadion en veld weer gereed te maken, moest dit duel dus ook in tijd naar voren worden gehaald.

Willem II wacht dus een helse klus om Eredivisie-voetbal volgend jaar veilig te stellen. Volendam was heer en meester in Tilburg en hebben bovendien een doelpunt meer.

