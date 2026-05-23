Na een geweldige start van Willem II is Volendam over twee wedstrijden weer op gelijke hoogte gekomen. Vlak voor rust scorende Volendammers nog de 1-2 in eigen huis, waardoor het nu 3-3 over twee duels staat. Wie gaat er volgend jaar Eredivisie-voetbal spelen?

Met nog iets meer dan een kwartier op de klok had Robert Mühren, die zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal speelde, de 4-3 op de voet. Hij werd prachtig bediend door boezemvriend Henk Veerman, maar schoot de bal op de paal. Daar had hij Volendam met een gerust hard - en in stijl - in de Eredivisie kunnen houden.

Na de stormachtige twintig minuten van Tilburg én een drinkpauze waarin Rick Kruys het allemaal wat beter neer kon zetten bij Volendam, kwam de thuisploeg wat beter in de wedstrijd. Dat resulteerde vlak voor rust ook in de belangrijke gelijkmaker. Yannick Leliendal schoot van afstand laag in de rechterhoek, waar de doelman van Willem II nooit meer bij kon. 3-3 over twee duels, dus alles kan weer in deze wedstrijd.

In de eerste paar minuten van de wedstrijd koos Willem II direct de aanval. Het was een totaal andere start dan in Tilburg eerder deze week. Na vijf minuten was het dan ook al raak. Na een mooie voorzet vanaf rechts kon Siegert Baartmans de bal binnenschieten. De duizenden Willem II-fans op het plein bij het eigen stadion werden helemaal gek bij de goal. Het feest was al helemaal compleet toen in de 19e minuut ook de 2-0 viel.

Vroegere aanvangstijd

Het duel zou oorspronkelijk later op de avond beginnen zonder uitsupporters van Willem II, maar na aandringen van het bestuur zijn er toch supporters welkom. Het KRAS Stadion is een druk gebied deze week; Ajax werkt ook haar play-offs voor Europees voetbal af in het stadion van Volendam. Zij speelden donderdag tegen FC Groningen en na afloop ging dat flink mis. Er waren rellen met de uitsupporters, maar toch mogen de Willem II'ers op bezoek komen. Wel op een vroeger tijdstip.

Dat heeft er dan weer alles mee te maken dat de wedstrijd van Ajax op zondag ook vervroegd is. Het duel met FC Utrecht wordt zondagmiddag om 12.15 uur afgewerkt. Om genoeg tijd te hebben het stadion en veld weer gereed te maken, moest dit duel dus ook in tijd naar voren worden gehaald.

Willem II wacht dus een helse klus om Eredivisie-voetbal volgend jaar veilig te stellen. Volendam was heer en meester in Tilburg en hebben bovendien een doelpunt meer.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover