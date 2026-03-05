Het waren donkere tijden voor Mexx Meerdink. Het talent van AZ zat er lekker in en ging de strijd aan met Troy Parrott. Hij werd zelfs opgeroepen voor Oranje maar blesseerde zich daar lelijk. Voor het tweede jaar op rij kampte hij met een langdurige blessure, maar nu is hij helemaal terug. AZ haalde de bekerfinale en Meerdink glunderde. "Er komen nog mooie dingen aan."

Het moest zijn seizoen worden dit jaar. De échte doorbraak van Mexx Meerdink. Het stond haast in de sterren geschreven, maar toch liep dat net even anders. Meerdink begon flitsend aan het seizoen, zelfs als invaller scoorde hij aan de lopende band. Even leek hij zelfs Troy Parrott uit de basis te spelen, maar toen kwam dat ene moment op de training bij Oranje. Het was zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal en hij raakte geblesseerd op de training. Weken lag hij eruit.

Zware blessure

En dat was een hard gelag voor de 22-jarige spits van AZ, die zo lekker op dreef was. Het seizoen ervoor had hij ook al te maken met een zware blessure, achteraf heeft dat hem geholpen dit seizoen. "Ik kan het nu veel beter verwerken. Ik heb ervaring met langdurige blessures, dus dat ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Dat is een voordeel misschien, maar mentaal zat ik er altijd al goed in."

Toch hakte de timing van de blessure er in. "Vlak nadat ik geblesseeerd raakte, hakte dat er wel even in en was het moeilijk maar daarna heb ik snel de knop omgezet. Mentaal zit het gewoon goed." Ondanks dat Meerdink nog geen basisplek heeft heroverd in de selectie, voelt hij zich wel klaar voor een volle wedstrijd. "Ik kan gewoon starten, ik voel me goed. Alleen invallen is gewoon op zichzelf altijd zwaarder. Dat is heel anders dan vanaf het begin starten. Maar ik heb goede weken achter de rug", vertelt hij.

0 naar 100

Toch voelt hij dat er nog ruimte is voor verbetering. Hij heeft nog wat meer ritme nodig. "Ik ben iemand die die opbouw nodig heeft, maar dat komt goed want we hebben nog veel wedstrijden. Ik maak mijn minuten, dus ben tevreden hoe het er nu voorstaat. Ik weet waar ik vandaan kom, met mijn blessure. Dan kan je niet direct van 0 naar 100 gaan. Dat moet met stappen gebeuren."

Een terugkeer bij het Nederlands elftal zal er voorlopig nog niet inzitten, maar met AZ is er ook nog genoeg om voor te spelen. Het gaat in de competitie wat minder, maar AZ staat wel gewoon in de bekerfinale en maakt zich al op voor een spannend tweeluik in de Conference League met Sparta Praag. Genoeg momenten voor Meerdink om te shinen. "Het is geweldig dat we weer naar De Kuip mogen en daar onze revanche kunnen pakken", besluit hij.