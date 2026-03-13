Robin van Persie heeft cynisch gereageerd op de uitspraken van Carl Hoefkens, de trainer van NAC. Na afloop van het verloren duel in Breda sprak Hoefkens een beetje neerbuigend over Feyenoord en dat schoot in het verkeerde keelgat van Robin van Persie. "Maar dat is een persoonlijk iets."

Feyenoord verloor afgelopen zondag met 4-3 van NAC Breda in een spectaculair duel. Het waren dure punten die achterbleven in Breda voor de Rotterdammers. Voor NAC waren ze juist geweldig en dat leidde tot de nodige euforie. De trainer, Carl Hoefkens, deelde zijn tactiek na afloop: "Uurtje volhouden tegen Feyenoord en dan kunnen ze de intensiteit niet meer opbrengen."

Uitspraken Hoefkens

Robin van Persie werd daar vrijdagmiddag mee geconfronteerd op de persconferentie, hij kon er maar weinig begrip voor opbrengen. "Sympathiek van de trainer van NAC, om dat over zijn collega-trainer en tegenstander te zeggen.Ik vind dat je dat soort teksten als trainers niet over een andere trainer hoort te zeggen. Maar dat is iets persoonlijks, dat heb je mij nooit horen zeggen. Dus ik blijf daar ver van weg. Ik deel de mening in ieder geval niet."

Het zijn duidelijke teksten van de trainer die de afgelopen dagen continu in het nieuws was. Zondagavond werd beweerd dat er op de maandag een gesprek zou plaatsvinden binnen Feyenoord of Van Persie nog wel de juiste trainer was. Dat gesprek kwam er uiteindelijk niet en dat wilde de trainer even duidelijk maken toen hij er naar gevraagd werd.

Onrust bij De Kuip

Toen de verslaggever van ESPN begon over die maandagavond, moest Van Persie glimlachen. "Uiteindelijk is er geen overleg geweest en stond jij als enige bij De Kuip. Die informatie had jij dus verkeerd." Even later probeerde een andere verslaggever nog een antwoord uit hem te krijgen. "Ik zeg alleen dat hij voor niets bij De Kuip stond, hij had een mooi uitzicht maar dat was het."

Het is duidelijk: hij wil zo min mogelijk van doen hebben met de onrust bij Feyenoord. "Wat wil je dat ik zeg over de onrust? Ik heb daar toch geen invloed op extern? Ik ontken niet dat het er is, ik hoor, zie en lees ook de onrust. Maar wat moet ik daar van vinden of doen? Daar kan ik niks mee", klinkt het uit zijn mond.

Van Persie kijkt liever vooruit, naar de eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior. "Excelsior vind ik een goed team met een heel andere speelwijze dan NAC, dat wordt weer een andere uitdaging."

Hij hoopt bij die uitdaging op de steun van de supporters, die zich de laatste tijd steeds vaker tegen hem keren. "De Kuip zit altijd vol, dat is positief. Het is ieders recht om emotie te tonen. Het is denk ik wel belangrijk dat de spelers het gevoel krijgen dat ze worden gesteund. Ze kijken altijd uit naar spelen in De Kuip. Dan zou het helpen dat de sfeer zo is dat iedereen naar de wedstrijd uitkijkt. Mijn advies is om achter spelers te staan en die jongens te supporten."