NAC Breda is hekkensluiter van de VriendenLoterij Eredivisie en kunnen zich nauwelijks nog misstappen permitteren. In de onderlinge duels met directe concurrenten móéten punten worden gepakt om de rode lantaarn over te dragen. De achterstand op de veilige vijftiende plek bedraagt inmiddels al vijf punten. Clubicoon Robert Maaskant kijkt met toenemende zorgen naar de situatie.

Alle seinen stonden vrijdag op groen voor een Avondje NAC, totdat Rio Hillen plots een idiote tackle in huis had en met rood van het veld ging. "Het was natuurlijk een do-or-diewedstrijd. Er was een enorme sfeer, een beetje Argentijnse taferelen en NAC wilde volle bak gaan. En dan deelt Hillen in de twaalfde minuut zo’n doodschop uit. Dit was dé wedstrijd om zich te revancheren voor al die relatief goede wedstrijden met een hoog expected goals. Alleen, als je nu naar de stand kijkt dan wordt het toch wel zorgelijk", zegt Maaskant tegen Sportnieuws.nl.

Degradatie is funest

Een eventuele degradatie zou funest zijn voor het meerjarenplan van de club. Algemeen directeur Remco Oversier gaf eerder aan dat handhaving cruciaal is om volgend seizoen sportief verder te kunnen bouwen. "Ze zeggen dat je na drie jaar in de Eredivisie stabiel wordt, kijk naar Sparta en Groningen. Je ziet alleen ook hoe hard het allemaal in een keer kan wegzakken, dat geldt voor NAC Breda ook. Ik maak me daar wel zorgen over."

Maaskant verwacht dat de club niet direct in de problemen komt bij degradatie, maar dat sportieve prestaties onmisbaar blijven. "Remco heeft zich in onze podcast daar heel duidelijk over uitgesproken: financieel gaat het goed en er zijn reserves om het op te kunnen vangen. Maar goed, je moet uiteindelijk wel een keer wat gaan bieden aan het publiek. Voetbal is entertainment en als er 22.000 mensen in het stadion zitten, die komen ook om te winnen. En dat gebeurt gewoon te weinig", besluit Maaskant.

