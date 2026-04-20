Rob Penders is officieel gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van Roda JC. De oud-verdediger is op dit moment nog assistent bij FC Utrecht, maar gaat vanaf komend seizoen op eigen benen staan.

De 50-jarige voormalige verdediger volgt bij de huidige nummer 8 uit de eerste divisie de Belg Kevin van Dessel op. Penders is op dit moment assistent-trainer van Ron Jans bij FC Utrecht. Jans vertrekt aan het eind van dit seizoen ook als hoofdtrainer van de Domstedelingen, aangezien hij met pensioen gaat. Eerder werkte hij als hoofdtrainer bij FC Eindhoven en als assistent bij NAC Breda, de club waarvoor hij meer dan driehonderd wedstrijden speelde.

De vraag is of Roda JC met Penders in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie zal spelen. Door de 1-3 overwinning op FC Eindhoven afgelopen week staan de Limburgers nu achtste met vijf punten voorsprong op de nummer 9 FC Den Bosch. Daardoor lijkt deelname aan de play-offs voor promotie dus een zekerheidje voor Roda. Zij gaan dan met onder andere Willem II, De Graafschap, Almere City en RKC Waalwijk uitmaken wie er mogelijk naar de Eredivisie zal promoveren.

✍🏼 | Met ingang van het seizoen 2026/2027 is Rob Penders onze nieuwe hoofdtrainer.



Penders, die momenteel nog onder contract staat bij FC Utrecht, tekent in Kerkrade een overeenkomst voor twee seizoenen.



📃 https://t.co/gIquPSRAtA pic.twitter.com/D5qLoGygUw — Roda JC Kerkrade (@RodaJCKerkrade) April 20, 2026

Mocht Roda JC daadwerkelijk promoveren, dan zouden ze na acht jaar terugkeren op het hoogste niveau van Nederland. In 2018 degradeerden de Limburgers uit de Eredivisie en vervolgens lukte het de ploeg nog niet om terug te keren op het hoogste niveau.

FC Den Bosch

Wat betreft promotie naar de Eredivisie doet zich rond FC Den Bosch een apart scenario voor. De Brabantse club speelt maandagavond tegen Jong FC Utrecht en als er resultaat wordt gehaald, dan loont het om in de volgende wedstrijd te verliezen van ADO Den Haag.

Bij verlies van Den Bosch tegen ADO Den Haag, eindigen de Hagenezen boven Vitesse in de stand van de laatste periode. Daardoor krijgt niet Vitesse, maar de nummer negen van de ranglijst het laatste ticket voor de play-offs. Dat is dus Den Bosch, die mogelijke play-offs-deelname dus zelf in de hand heeft.