Terwijl de eerste groepswedstrijden op het WK voetbal nog niet eens zijn afgerond, moet bij Ajax en FC Twente de blik woensdag al op het nieuwe seizoen. De twee Nederlandse clubs beginnen uiterst vroeg aan de voorbereiding, want over een paar weken wacht al Europees voetbal voor de winnaar van de Europese play-offs en nummer vier van de Eredivisie. Dit zijn de mogelijke tegenstanders.

Woensdagmiddag om 13.00 uur krijgt FC Twente de eer om als eerste Nederlandse club uit de ballenbak getrokken te worden tijdens de loting voor de tweede voorronde van de Europa League. De club uit Enschede werd vierde in de Eredivisie en pakte daarmee een rechtstreeks ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

Mogelijke tegenstanders FC Twente

Tijdens de loting op het UEFA hoofdkwartier heeft FC Twente een ongeplaatste status. Dat betekent dat het meteen een op papier sterkere tegenstander krijgt. Wel ontloopt het namen als Benfica, PAOK en Besiktas. Hieronder zie je de mogelijke tegenstanders voor FC Twente in de tweede voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd is op 23 juli en de return een week later op 30 juli. Op 20 juli is al de loting voor een eventuele derde voorronde.

De winnaar van Vojvodina (Servië) - Ferencvaros (Hongarije)

Viktoria Plzen (Tsjechië)

FC Midtjyllnd (Denemarken

De winnaar van Qarabag (Azerbeidzjan) - Vestri (IJsland)

Anderlecht (België)

Mocht FC Twente verliezen, dan stroomt de club door naar de derde voorronde van de Conference League. Bij winst stoomt het door naar de derde voorronde Europa League. FC Twente moet in totaal drie clubs verslaan om de groepsfase te bereiken.

Mogelijke tegenstanders Ajax

Een uur na de loting van FC Twente is Ajax aan de beurt om de tegenstander te leren kennen. De Amsterdammers belandden afgelopen seizoen in de play-offs voor Europees voetbal en wonnn achtereenvolgens van FC Groningen en FC Utrecht. Daardoor moet Ajax het doen met de troostprijs van de Conference League, waarin ze instromen in de tweede voorronde. Ook die wedstrijden zijn op 23 en 30 juli.

Ajax heeft wel een geplaatste status vanwege de vele coëfficiëntenpunten die de in verval geraakte topclub de afgelopen seizoen vergaarde. Namen als FC Kopenhagen, Panathinaikos, Gent, Braga en Wien worden ontlopen door de ploeg van nieuwe trainer Michél.

Winnaar van Vikingur (Faeröer Eilanden) - Stjarnan (IJsland) in eerste voorronde Conference League

GAIS (Zweden)

Verliezer van Vojvodina (Servië) - Ferencvaros (Hongarije) in tweede voorronde Europa League

Shelbourne (Ierland)

KF Dukaglini (Kosovo)

Ajax moet drie clubs overleven om de groepsfase van de Conference League te halen, bij verlies is uitschakeling al een feit.

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