De voorbereiding van Suriname op het historisch WK-kwalificatieduel met Bolivia is plots verstoord door zorgen over paspoorten. Volgens Voetbal International zijn meerdere internationals in onzekerheid geraakt door een lopend onderzoek in Nederland, wat de spanning in het spelershotel zichtbaar heeft doen toenemen.

De kwestie komt voort uit de discussie rond de speelgerechtigdheid van Go Ahead Eagles-verdediger Dean James. NAC Breda zette die zaak in gang de na de ruime nederlaag (6-0) in Deventer en vroeg de KNVB om onderzoek te doen naar zijn status. De twijfels ontstonden nadat James eerder koos voor een interlandcarrière bij Indonesië, terwijl hij in Nederland is geboren en opgegroeid.

De zaak kreeg extra aandacht nadat in de podcast De Derde Helft werd gesuggereerd dat spelers die van voetbalnationaliteit wisselen mogelijk een werk- én verblijfsvergunning nodig hebben. Clubs begonnen daarop de dossiers van hun eigen spelers te controleren, terwijl ook de aanklager betaald voetbal zich over de kwestie buigt. De KNVB liet wel al weten dat gespeelde wedstrijden voorlopig als definitief worden beschouwd.

Onzekerheid bij Suriname

Waar de discussie aanvankelijk vooral om Indonesische internationals draaide, blijken nu ook Surinaamse spelers onder de loep te liggen. In het spelershotel in het Mexicaanse Monterrey ontstond dinsdag onzekerheid toen duidelijk werd dat hun naturalisatiies worden onderzocht. Aanvankelijk werd aangenomen dat zij via een zogenoemd sportpaspoort speelgerechtigd waren voor Suriname, zonder dat dit direct gevolgen had voor hun status in het Nederlandse betaald voetbal.

Nu wordt echter gekeken of in sommige gevallen sprake is geweest van een volledige, reguliere naturalisatie. Als spelers daardoor formeel als niet-EU-voetballer worden beschouwd, kunnen andere regels gelden rond werkvergunningen en salariseisen. Zo moet een speler van buiten de EU boven de 21 jaar een flink minimumsalaris verdienen. Dat kan in het uiterste geval invloed hebben op hun inzetbaarheid bij hun clubs.

WK-kwalificatie

Voor bondscoach Henk ten Cate komt die ontwikkeling op een uiterst ongelukkig moment. Zijn ploeg staat donderdag namelijk in de intercontinentale play-offs tegenover Bolivia in de halve finale voor kwalificatie voor het WK. In plaats van volledige focus op dat cruciale duel, zijn enkele spelers nu ook bezig met hun juridische positie en de mogelijke gevolgen wanneer zijn weer terug gaan naar hun clubs.