Feyenoord kon zondagmiddag belangrijke zaken doen op bezoek bij FC Twente, maar leverde een wanprestatie. De ploeg van Robin van Persie had helemaal niets te vertellen in de Grolsch Veste. Uiteindelijk eindigde het duel in een 2-0 overwinning voor FC Twente.

Met het puntverlies van NEC en Ajax was er voor Feyenoord alles aan gelegen om wél resultaat te halen. In de bomvolle Grolsch Veste was het meteen een spektakelstuk, voornamelijk doordat er aan beide kanten veel fouten werden gemaakt. De eerste grote fout was van Timon Wellenreuther, die de bal te ver van zijn voet zag springen. FC Twente wist er niet van te profiteren en dat zorgde ervoor dat Anis Hadj Moussa enkele minuten later dé kans kreeg om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Het schot van de Algerijn vloog echter via de binnenkant van de paal het doel uit.

Ziekenboeg nóg voller

Op dit moment bestaat de ziekenboeg van Feyenoord uit Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Na het uitduel tegen FC Twente kwamen daar ook nog Bart Nieuwkoop en Gijs Smal bij, die al vóór rust uitvielen.

Enorme ketser Wellenreuther

De Rotterdammers kregen uiteindelijk nóg een keiharde klap te verwerken. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Kristian Hlynsson namelijk voor de openingstreffer. De IJslander probeerde het van afstand en zag Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther lelijk in de fout gaan. De bal glipte door de handen van de Duitser in het eigen doel: 1-0.

Van Persie grijpt in

In de tweede helft ging het allesbehalve beter bij Feyenoord. De Rotterdammers waren rijp voor de slacht en dat merkte Van Persie ook. Na een uur spelen besloot hij rigoreus in te grijpen met liefst drie wissels (waartoe hij gedwongen was door het uitvallen van Smal en Nieuwkoop). Raheem Sterling, In-Beom Hwang en Casper Tengstedt moesten het gaan doen.

Het spelbeeld veranderde echter geen moment, want de Tukkers bleven het tempo bepalen. Uiteindelijk was er in de 72e minuut een bijzonder moment voor FC Twente-aanvaller Orjasaeter. De Noorse vleugelspeler heeft het gehele seizoen al pech in zijn afwerking en stond daardoor nog altijd op nul treffers in de Eredivisie. Tegen Feyenoord was het wél raak. Hij knalde 'm keihard achter Feyenoord-doelman Wellenreuther: 2-0.

Nieuw dieptepunt voor Feyenoord

Feyenoord kent een dramatisch seizoen, ondanks dat ze nog altijd de tweede plek in handen hebben. De Rotterdammers spelen al maanden slecht, maar pakten de afgelopen weken in ieder geval negen punten uit drie duels. Ditmaal was het voetbal ronduit onthutsend slecht én keren ze puntloos huiswaarts. Daarmee profiteren ze niet van de slippertjes van NEC en Ajax, maar blijft het gat wel vijf punten.