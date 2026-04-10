NEC-aanvaller Bryan Linssen wordt ineens genoemd als optie voor het Nederlands elftal. Columnist Hugo Borst gooide afgelopen week olie op het vuur door de 35-jarige spits zelfs boven Wout Weghorst te plaatsen. Zelf blijft Linssen er nuchter onder. "Het zou raar zijn als ik niet beschikbaar zou zijn", vertelt hij tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Borst stak in zijn column de loftrompet over Linssen en vergeleek hem met Weghorst. Volgens de columnist heeft de NEC-aanvaller op meerdere vlakken een streepje voor. "Hij is aimabel, goedlachs en sociaal. Zo’n beetje alles wat Weghorst niet in huis heeft. Bovendien is Linssen de betere kopper. Hij reikt hoger dan Weghorst, die van mij ook best mee mag. Maar als we toch sociaal gaan doen, Koeman: denk eens aan Bryan Linssen", klonk het.

De spits van NEC heeft die woorden ook gehoord. Toch wil hij zelf niet te hard roepen dat hij een plek bij Oranje verdient. "Ik vind niet dat het uit mijn mond moet komen, maar natuurlijk ben ik beschikbaar voor het Nederlands elftal. Het zou raar zijn als dat niet zo zou zijn”, zegt Linssen, die dit seizoen goed was voor elf doelpunten en acht assists in dertig wedstrijden.

De aandacht vindt hij tegelijkertijd leuk én een beetje ongemakkelijk. "Ik vind het wel grappig en een compliment dat mensen dit nu zeggen. Het wil zeggen dat ik goed bezig ben. Vorig jaar kreeg ik van bepaalde journalisten vragen over degradatie en nu spreken we over Oranje en de Champions League", lacht hij.

Ook buiten het veld wordt Linssen steeds vaker aangesproken op een mogelijke uitnodiging van bondscoach Koeman. "Ik hoor het bijvoorbeeld vaak bij een tankstation, maar ik vind dat moeilijk. Wat moet ik daarop zeggen?", zegt hij. Ook in het team krijgt hij er opmerkingen over. "Vooral toen het voor de eerste keer werd geroepen. Het is natuurlijk vooral positief en een compliment."

Aanvoerder Tjaronn Chery ziet een Oranje-oproep voor zijn ploeggenoot wel zitten. "Die jongen kan je sowieso meenemen naar het Nederlands elftal", zegt de 37-jarige middenvelder. "Hij heeft super veel kwaliteiten, maar hij moet gewoon lekker zo doorgaan en goals blijven maken. Het zou supermooi zijn als hij mee zou mogen", besluit Chery, die zondagmiddag samen met Linssen voor een mooi duel tegen Feyenoord staat.