Heel Eindhoven staat deze dinsdag op zijn kop. De trots van de stad won afgelopen paaszondag de 27e landstitel in de clubgeschiedenis. Twee dagen later is de huldiging en de traditionele rit op de platte kar. Daar is ook een tweevoudig landskampioen uit het verleden bij.

PSV ging in sneltreinvaart naar het derde landskampioenschap op rij. De ploeg van trainer Peter Bosz won eind oktober met 3-2 in Rotterdam van toenmalig koploper Feyenoord en kwam in punten gelijk. Waar PSV daarna schier onverslaanbaar was, bleef de rest van de VriendenLoterij Eredivisie ploeteren.

PSV had het eerder af kunnen maken, maar ging voor de interlandbreak onderuit op bezoek bij Telstar. Afgelopen zaterdag voltooiden de Eindhovenaren mede dankzij een excellerende Ismael Saibari een comeback tegen FC Utrecht, waardoor ze al officieus kampioen waren. Dat werd een dag later officieel toen Feyenoord punten morste op bezoek bij FC Volendam.

Kampioensfeest

De PSV'ers kwamen zondag samen om het kampioenschap te vieren. Dat was een wat gek beeld, aangezien ze allemaal in casual outfits liepen. Maar uiteraard werd de titel goed gevierd. Aanvoerder Jerdy Schouten was aanwezig op krukken. Hij liep een kruisbandblessure op in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Daardoor is het voor hem einde WK ook meteen.

Daarnaast waren er artiesten als dj La Fuente, zelf afkomstig uit Eindhoven, en volkszanger John West om het sfeertje erin te krijgen. Op sociale media doken ook beelden op van (oud-)PSV'ers Joël Drommel en Malik Tillman die in De Club in het centrum van de stad waren om de titel mee te vieren.

Andere oud-PSV'er bij huldiging

Een paar dagen later dook nog een voormalig speler van PSV op, ditmaal bij de huldiging. Niemand minder dan Jeffrey Bruma kwam even langs. De 34-jarige ex-verdediger die onlangs stopte werd in 2015 en 2016 kampioen met PSV. Op het Stadhuisplein greep Bruma bij de eerste landstitel de microfoon en zong hij: "Wij zijn niet bang, want Bruma is er bij."

Dat nummer had hij zelf niet bedacht, maar hoorde hij PSV-fans eerder zingen. Dat verklapte Bruma enkele jaren terug. "Ik had het altijd in mijn hoofd. En toen... Ik weet niet wat er gebeurde", sprak hij bij Omroep Brabant over zijn spontane actie.