De onrust rond de paspoortkwestie in het Nederlandse voetbal blijft aanhouden. De discussie over spelers met een dubbele nationaliteit en mogelijke gevolgen voor hun speelgerechtigdheid raakt inmiddels meerdere clubs. Vanuit de overheid volgt nu een duidelijke reactie, die de situatie verder op scherp zet.

Voetballers die vrijwillig de nationaliteit van een ander land hebben aangenomen, worden geacht op de hoogte te zijn van de eventuele consequenties voor de Nederlandse nationaliteit. Dat stelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie in antwoord op vragen over de kwestie binnen het Nederlandse betaald voetbal, waarbij mogelijk meerdere profs betrokken zijn. De KNVB stelt dat clubs uit de Eredivisie en eerste divisie alleen spelers moeten opstellen die zeker speelgerechtigd zijn.

NAC tekent protest aan tegen Dean James

De kwestie kwam aan de orde toen NAC Breda en TOP Oss eerder deze maand naar de KNVB stapten omdat bij hun tegenstanders met Dean James van Go Ahead Eagles en Nathan Tjoe-A-On van Willem II Indonesische internationals in actie kwamen.

Die zouden mogelijk niet speelgerechtigd zijn omdat ze een Indonesisch paspoort hebben om zo voor dat land uit te kunnen komen. Daarmee zijn ze de Nederlandse nationaliteit mogelijk kwijt. Er wordt onderzocht of meerdere internationals van verschillende landen die in Nederland actief zijn hetzelfde probleem hebben.

Eigen verantwoordelijkheid

Een woordvoerder van Justitie laat weten niet op individuele gevallen in te kunnen gaan. Volgens hem worden personen in algemene zin geacht zichzelf goed te informeren als ze voor een andere nationaliteit kiezen. De Rijkswet op het Nederlanderschap bepaalt dat iemand die vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt het Nederlanderschap verliest.

Er geldt alleen een uitzondering voor personen die in het andere land zijn geboren en daar wonen, als minderjarige minimaal in het land van de andere nationaliteit hebben gewoond of de nationaliteit aannemen van een partner met wie ze gehuwd zijn of met wie ze een geregistreerd partnerschap hebben.

Doorn in het oog van veel clubs

De KNVB heeft al laten weten dat de bond niet van plan is om reeds gespeelde duels ongeldig te verklaren. Dit betreft alle wedstrijden in de Eredivisie tot en met speelronde 28 en in de eerste divisie tot en met speelronde 33, met uitzondering van de wedstrijden van 28 maart.

De voetbalbond heeft de paspoortkwestie bij de aanklager betaald voetbal neergelegd. De clubs moeten voor de volgende speelronde zorgvuldig en met juridische ondersteuning uitzoeken of alle spelers over een vereiste verblijf- en werkvergunning beschikken. Daarmee blijft de paspoortkwestie voorlopig een hoofdpijndossier in de slotfase van zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie.