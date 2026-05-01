Ajax gaat niet op volle oorlogssterkte het duel in met PSV. Oscar Garcia vertelde op de persconferentie over de kwetsuren binnen zijn selectie. Zo is een cruciale naam nog altijd afwezig bij Ajax én is daar een nieuw geval bijgekomen. Dit zijn alle blessures bij Ajax.

Het duel met PSV gaat voor de kampioen al helemaal nergens meer om. Ze ontvangen de erehaag in Amsterdam, zo vertelde Garcia op de persconferentie, en dat is het dan wel. Maar voor Ajax ligt dat wel even wat anders. Zij móéten winnen om kans te houden op Champions League-voetbal in de Johan Cruijff ArenA volgend jaar.

Spelers in de lappenmand

Daarvoor missen ze wel wat spelers: Davy Klaassen is nog altijd afwezig met wat knieklachten en ook Owen Wijndal is deze week uitgevallen. "Hij trainde niet mee vandaag, dus ik verwacht hem er morgen ook niet bij", was de korte uitleg bij Wijndal. Op de open training miste ook Berghuis, maar daarvan werd eerder al bekend dat hij binnen werkte aan zijn herstel en de training op het veld oversloeg.

Garcia had ook goed nieuws: "Mika Godts is er gewoon bij. Hij had wat kramp tegen NAC omdat hij een intensieve wedstrijd speelde, hij trainde erg goed deze week. Hij kan starten. Ook traint Takehiro Tomiyasu volop mee. Hij was vorige wedstrijd geschorst en maakt net zoveel kans op een basisplaats als iedereen."

Aanpassingstijd Carrizo

De trainer van Ajax 1 werd ook nog gevraagd naar Maher Carrizo. De Argentijn werd deze winter gehaald, maar krijgt nog maar weinig minuten. Dat heeft volgens Garcia te maken met de overgang van Zuid-Amerika naar Nederland. " Het is niet makkelijk voor iemand uit Zuid-Amerika om hier te komen, het ritme is anders en hij past zich stap voor stap aan. Hij doet het goed, traint goed maar nu denken we dat anderen meer ‘klaar’ zijn om te starten", bekent hij.

Hij waarschuwt om niet te makkelijk te denken over die overstap en wat dat vraagt van een jongen als Carrizo. " Het is een totaal andere mentaliteit. Hier sta je man tegen man en je moet veel verdedigen. Het ritme is hoger dan gewend. De meesten hebben dit probleem als ze hier komen", besluit hij. Heb je Carrizo in je Fantasy-team, dan kan hij dus voorlopig nog wel even eruit.

Ajax speelt zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen kampioen PSV. Iets voor 20.00 uur zullen de Ajacieden een erehaag maken voor de kersvers kampioen, voordat zij het veld betreden.