Het waren zware tijden voor Jordy Clasie die dit seizoen een ernstige blessure opliep. De routinier van AZ zette alles op alles om klaar te zijn voor het slot van het seizoen, waarin de bekerfinale als een toetje voelt voor de aanvoerder. "Ik heb het mentaal lastig gehad, maar dat hoort bij voetbal."

Jordy Clasie stond ruim een half jaar aan de kant bij AZ met een nare enkelblessure. Net op tijd is hij weer topfit verklaard, nu de EuroJackpot KNVB Bekerfinale op de planning staat. Vorig jaar verloor hij met zijn AZ na strafschoppen van Go Ahead Eagles in de finale, nu kan hij revanche nemen tegen NEC.

Moeilijke periode

De ploeg van Clasie kan in ieder geval geen hoop putten uit de eerdere ontmoetingen met NEC want AZ verloor alle competitieduels dit seizoen tegen de Nijmegenaren. "We hebben deze week gewoon goed voorbereid en we zijn er klaar voor als ploeg. Ik denk ook niet dat er revanchegevoelens zijn. Je wil simpelweg elke wedstrijd winnen", verklaart hij.

Dan heeft hij het ook even over zijn blessure en lange weg richting deze bekerfinale. "Het is nooit fijn om geblesseerd te raken. Ik ben in mijn carrière nog niet zo vaak geblesseerd geweest dus deze kwam op een vervelend moment. Ook omdat ik erg uitkeek naar dit seizoen", vertelt hij. Makkelijk was deze periode dan ook niet voor de 34-jarige. "Er waren moeilijke momenten waarin ik het mentaal wel lastig had, maar dat hoort helaas bij voetbal. Die tijd heb ik gelukkig achter mij gelaten", blikt hij terug.

Fit worden voor de finale

Hij is alweer wekenlang onderdeel van de groep en is helemaal fit. Hij liet donderdag bewust het duel met Shakhtar in de Conference League schieten. "Daarin hebben we simpelweg gesproken met de staf en de medische mensen, we hebben samen besloten wat het beste was om te doen om zo snel mogelijk fit te raken. Daar hebben we in het hele traject steeds afspraken gover gemaakt en we hebben ons aan het plan gehouden. Ik ben er klaar voor, kom maar op."

Tot slot had Clasie mooie woorden over voor de aanvoerder van NEC, Tjaronn Chery, die naast hem zat. "We kennen elkaar al een tijdje. Ik weet nog dat ik bij Feyenoord speelde, met Fred Rutten als trainer, we wilden hem toen graag hebben maar het geld was er niet. Hij heeft een geweldige carrière al gehad en ik heb respect voor hoe fit hij nu nog is. Het is een fijn persoon die er mag zijn", vertelt hij. Al zal hij zondag toch hopen dat hij de aanvoerder is die de Dennenappel omhoog houdt.