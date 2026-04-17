Het is de derde keer dat Tjaronn Chery de burelen van de KNVB in Zeist bewandelde. Hij schoof aan bij de persconferentie richting de Eurojackpot KNVB beker, die hij al een keer won. Hij brak een heilige regel bij het fotomoment en maakte een geintje met de pers. De zenuwen heeft Chery in ieder geval goed onder bedwang. "Ik ben niet bijgelovig", lacht hij.

Bij Tjaronn Chery zullen de gedachten de komende dagen nog weleens afdwalen naar 2015 toen hij met FC Groningen de beker won. Het was de eerste prijs van de club en bij NEC kan hij zondag zomaar zorgen voor de eerste hoofdprijs in de geschiedenis van de club. Heel Nijmegen staat al op zijn kop en ook deze extra persconferentie is extra poespas die bij zo'n moment hoort.

Lachen met de pers

Chery laat het allemaal lekker van zich afglijden. "Van mij hoeft het allemaal niet, ik sta liever op het veld. Maar leuk om hier even met jullie allemaal te zijn en te praten met jullie. Maar ik kan niet wachten om zondag op het veld te staan en dan gaan we gas geven."

Over de persconferenties die hem allemaal te wachten staan in het volgende seizoen als ze toch die beker winnen, moest hij lachen maar wilde hij nog weinig kwijt. "We moeten zondag maar even afwachten, dan kunnen we verder praten."

Chery is niet bijgelovig

Vooraf aan de persconferentie was er een fotomoment, waarop Chery alvast innig met de Dennenappel op de foto ging. Een grote zonde voor de bijgelovige voetballers, dat is Chery absoluut niet. "En ik heb hem al eens gewonnen, dus ik heb hem al lekker even aangeraakt", lacht hij.

Maar Chery heeft niet alleen maar positieve herinneringen aan de bekerfinale. Twee jaar geleden verloor hij met NEC de finale van Feyenoord. "Het zou mooi zijn om hem dit jaar weer te winnen. Het steekt nog altijd dat het mis ging tegen Feyenoord, we gaan met goede moed de wedstrijd in."

Sfeer in Nijmegen

Die goede moed heerst ook al een behoorlijke tijd in Nijmegen. De hele stad is gehuld in de clubkleuren, alle vlaggen hangen uit en op de club gaan de shirts als warme broodjes over de toonbank. "Je ziet wel natuurlijk dat heel NEC, heel Nijmegen achter de club staat en dat is mooi om te zien. Alleen wij spelers moeten het zelf gaan doen op het veld. We zijn, en dan vooral die jonge gasten, super vol energie en we hebben er ook allemaal zin in", besluit hij.