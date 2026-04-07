Bij de huldiging in het Philips Stadion zorgden Peter Bosz en Ismael Saibari voor een herinnering voor het leven bij de jeugdspelers van PSV. Traditiegetrouw wordt er een erehaag gemaakt door de jeugdspelers voor de kampioenen en Bosz en Saibari zorgden voor een hoofdrol voor deze jonge helden.

PSV is voor de derde keer kampioen van Nederland geworden dus was het weer feest in het Philips Stadion. Aan het begin van de dag begon de huldiging traditiegetrouw in het eigen stadion. De spelers werden een voor een het veld op geroepen, en moesten dan langs een erehaag van jeugdspelers. Het is een mooie traditie die voortduurt en deze dinsdag een bijzonder randje kreeg.

Aandoenlijk moment

Waar veel spelers de high fives in ontvangst namen, ging Ismael Saibari helemaal los met de jonkies. Hij sprong zo de groep in en ging springen en gek doen met de jonge jeugdspelers. Het zal een moment zijn dat hen voor altijd bij zal blijven. Meerdere spelers deden zijn voorbeeld volgen, maar er was nog iemand die zich mooi liet gaan.

En dat was hoofdtrainer Peter Bosz. De normaal zo koele kikker, genoot overduidelijk van het moment. Hij werd als een van de laatste het veld opgeroepen en rende ook naar de jonge spelertjes toe. Alsof hij zelf weer een jeugdspeler was deinde hij met de spelers op en neer.

Ondertussen is de selectie op het Stadhuisplein beland. De groep ging met de platte kar van het Philips Stadion naar het Stadhuisplein waar ze voor het laatst de schaal laten zien aan de supporters. Daarna gaan ze terug naar het stadion voor een besloten feestje.