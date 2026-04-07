Ibrahim Afellay maakte voor het eerst in zijn leven een kampioenschap mee als staflid van een ploeg. En laat dat nou ook nog eens bij de club zijn waar hij groot werd in Nederland: PSV. In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Afellay vol vreugde over zijn eerste kampioenschap op het Stadhuisplein in Eindhoven. "Als speler is het intenser."

Het was een feest van jewelste in Eindhoven dinsdag 7 april. PSV werd voor het derde jaar op rij gehuldigd als kampioen van Nederland. Dat is iets dat Ibrahim Afellay als speler ook al wel een aantal keer meemaakte. Dit keer was dat voor het eerst als assistent-trainer en dat is toch een beetje anders, bekent hij. "Je rol is geringer", legt hij uit in gesprek met voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink en Robert Maaskant.

Rol van Afellay

"Als speler beleef je het intenser, omdat je natuurlijk directe invloed hebt op het spel. Als assistent-trainer is die rol wat geringer en heb je een heel andere rol", beschrijft Afellay zijn gevoel. De oud-speler van PSV werd onder meer kampioen met Olympiakos maar ook FC Barcelona maar genoot overduidelijk van het feest op de platte kar. "Als speler zijnde is niks zo mooi. Dennis Man stond naast mij op de kar. Hij kon niet stoppen met filmpjes maken. Hij zei ook tegen mij: Wat is dit toch?. Dat geeft echt kippenvel."

Man kon volgens Afellay maar niet ophouden met filmpjes maken. "Dat is zo bijzonder. Ik zei nog tegen hem: dit is de reden waarom je in het veld nog meer moet lopen, dan maak je dit elk jaar mee", lacht Ibi.

'Had ik maar een tijdmachine'

Afellay werd maar liefst vier keer kampioen met PSV tussen 2004 en 2008. Hij kan niet ontkennen dat hij op deze dag ook terugdacht aan die momenten. "Dan denk ik wel bij mijzelf: had ik maar een tijdmachine. Dan kon ik nog lekker terug gaan in de tijd. Als je speler bent en je maakt successen mee, kampioenschappen mee, dat is zoiets moois."

Het mooiste moment voor Afellay dit seizoen heeft te maken met Ismael Saibari, vertelt hij. "Hij is een mooi voorbeeld. Ik heb veel gesproken met hem dit jaar. Hij heeft verschrikkelijk veel kwaliteiten en het is een goede jongen. Er is veel op hem afgekomen de laatste tijd, maar ik vind dat in de wedstrijd tegen FC Utrecht alles daarvan samen is gekomen. Hij heeft daarin echt het elftal bij de hand genomen en zijn ware ik laten zien, waar hij voor staat. En dat verdient hij hartstikke."

Volgens Afellay getuigt dat van de kracht van Saibari. "Soms door emotie of iets anders waar je geen invloed op hebt, kom je in bepaalde situaties waar je niet om hebt gevraagd. En dan vind ik het hartstikke mooi dat hij in zo'n wedstrijd het elftal bij de hand neemt en zijn seizoen bekroond", besluit Afellay.

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine loopt het dit keer net even anders dan gebruikelijk. Diverse PSV-prominenten schuiven aan bij Robert Maaskant. Ibrahim Afellay vertelt over hoe het is om een kampioenschap te vieren als speler én als trainer, terwijl John van den Heuvel praat over zijn liefde voor PSV.

