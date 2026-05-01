PSV, de kersverse landskampioen, moet na een weekend op feesteiland Ibiza weer aan de slag. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij aartsrivaal Ajax. Voor trainer Peter Bosz ligt er in aanloop naar de topper een flinke puzzel te wachten. Sportnieuws.nl zet de afwezigen bij PSV op een rij.

PSV-aanvallers Alassane Pléa én Ruben van Bommel ontbreken al het gehele seizoen met een zware knieblessure. Laatstgenoemde is wel weer op de weg terug. Hij maakte op de training zijn rentree onder het toeziend oog van het publiek in het Philips Stadion. Tergelijktijd ontbreekt ook Ivan Perisic. De 37-jarige routinier pakte vorige speelronde een onnodige gele kaart, waardoor hij geschorst is voor De Topper tegen Ajax.

Aardige puzzel te leggen

PSV-aanvoerder Jerdy Schouten is óók niet van de partij tegen Ajax vanwege een ernstige knieblessure. De Oranje-international reageerde bij het praatprogramma van Jinek op zijn kwetsuur. "Op dit moment heb ik nog veel pijn. Er zit nog veel vocht in de knie, dat helpt wel beetje tegen de pijn. Dat scheelt iets. Ik denk dat de echte pijn pas na de operatie is."

Saibari en Dest niet aanwezig

Daarnaast zijn er nog een aantal twijfelgevallen in de selectie: Sergino Dest, Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine. Volgens Bosz valt de schade mee. "Ismael Saibari is onderzocht en dat valt mee, maar hij is er tegen Ajax niet bij. Hopelijk is hij er zo snel mogelijk weer bij. De vraag is: hoeveel risico wil je nemen? Niet te veel, omdat er nog een WK aankomt", legt Bosz uit. "Anass is er ook niet bij, Dest traint wel mee. Als dat goed gaat, gaat hij mee naar Amsterdam."