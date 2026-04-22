PSV pakte eerder deze maand voor de derde keer op rij de titel in Nederland en wist dit seizoen zelfs de vroegste kampioen ooit te worden. De Eindhovenaren hopen daar volgend jaar natuurlijk een vierde kampioenschap aan toe te voegen, maar de kans is groot dat ze dat zonder één van de huidige sterkhouders moeten gaan doen. Verdediger Sergiño Dest denkt namelijk serieus aan een vertrek bij PSV komende zomer.

"Als er een club uit een top 5-competitie komt met een goed plan, dan wil ik mezelf wel uitdagen. Ik vind PSV een geweldige club, maar het gaat mij ook om de Eredivisie. Ik wil naar een lastigere competitie, zodat ik mezelf iedere week kan pushen en meten met de besten", zei de 25-jarige rechtsback in de NOS-podcast Buitenspel.

Dest speelt sinds 2023 bij PSV nadat hij eerder uitkwam voor Ajax, FC Barcelona en AC Milan en pakte sinds zijn komst naar Eindhoven dus driemaal de titel met de ploeg van trainer Peter Bosz. Hij was met name een belangrijke speler in het eerste en het derde titeljaar, want het grootste gedeelte van vorig seizoen moest hij door een zware knieblessure missen.

Dest wil zich op WK in de kijker spelen

Dest raakte in maart wederom geblesseerd, deze keer aan zijn hamstring. De verdediger is naar eigen zeggen echter 'bijna terug' en dat is maar goed ook, want de international van de Verenigde Staten wacht komende zomer het WK voetbal in eigen land.

Het Amerikaanse elftal begint op 13 juni tegen Paraguay en speelt daarna in de groepsfase ook nog tegen Australië en Turkije. Dest hoopt zich daar in de kijker te spelen.

"Als ik een geweldig WK heb gespeeld, speel ik na de zomer niet meer bij PSV, denk ik. Al blijf ik natuurlijk gewoon als er iets niet klopt bij de andere clubs. Er zijn nu al wel opties die ik zie zitten, maar er is nog niks concreet. Het is ook nog ver weg, er kan nog veel gebeuren", aldus de rechtsback van PSV.