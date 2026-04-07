Het stadhuis van Eindhoven stond dinsdag volledig in het teken van de kampioenshuldiging van PSV. Tussen alle festiviteiten door werd ook de Sportnieuws.nl De Maaskantine-videopodcast opgenomen. Aan tafel bij host Robert Maaskant schoven onder anderen PSV-back Sergino Dest en assistent-trainer Theo Lucius aan, wat zorgde voor een mooi gesprek midden in het feestgedruis. "Als Dest hier dan nog is", zegt Lucius.

Een kleine honderdduizend mensen kwamen dinsdag naar Eindhoven voor het titelfeest van PSV. Voor Dest was het alweer zijn derde titel op rij. "Het is heerlijk om hier wéér te staan, het kan niet beter", vertelt Dest in Sportnieuws.nl De Maaskantine. De Amerikaanse back erkent dat hij inmiddels wel een ander gevoel heeft bij het kampioensfeest. "De eerste was toch wel het mooiste, omdat het héél speciaal was. Nu heb je het drie keer achter elkaar, dan wordt het ook wel een beetje normaal", lacht hij. "Maar ik ben blij, héél blij."

Ontwikkeling van Dest

Tijdens het gesprek komt ook de samenwerking met assistent-trainer Theo Lucius, die tegelijktertijd met Dest aanschoof, ter sprake. Sportnieuws.nl-host Robert Maaskant is benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. "Hij helpt me met speciale dingen, maar dat houden we tussen ons, hè", grapt de 25-jarige back van PSV.

Lucius vertelt uiteindelijk meer over hun samenwerking. "Hij is natuurlijk al een topspeler, dus je hoeft bijna niets te doen. Je hoeft alleen op de kleine dingen te gaan zitten", zegt de oud-verdediger vol lof. Volgens Lucius zit de winst voor een speler als Dest juist in die kleine details. De assistent-trainer, die zelf acht keer kampioen werd in zijn carrière, gaat daar regelmatig het gesprek over aan met de Amerikaanse international.

"Wij hebben best vaak een discussie over een bepaalde situatie en dan probeer je hem te helpen om nóg beter te worden. Hij is natuurlijk niet voor niets in de top gekomen, dus hij is al héél erg goed, maar dan gaat het om details", gaat Lucius verder. Wat is dan de belangrijkste tip voor Dest? "Dat hij nóg meer aan de binnenkant moet komen, want hij staat nog te graag aan de zijlijn. Dat levert altijd mooie discussies op."

Vertrek uit Eindhoven?

Dat belooft dus wat voor komend seizoen, merkt Maaskant op. Hij gaat er namelijk goed op letten of Dest daadwerkelijk vaker naar binnen trekt. "Als hij hier dan nog is", zegt Lucius resoluut, waarna Dest zichtbaar verbaasd reageert. "Ho, ho ho? Gaan we dit doen?", vraagt hij zich lachend af. Lucius verduidelijkt daarna meteen wat hij bedoelt. "Ik kan me voorstellen dat hij met deze kwaliteiten opvalt bij andere clubs. Dat is toch niet zo moeilijk, of wel? Hij is een topspeler voor ons."

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine loopt het dit keer net even anders dan gebruikelijk. Diverse PSV-prominenten schuiven aan bij Robert Maaskant. Ibrahim Afellay vertelt over hoe het is om een kampioenschap te vieren als speler én als trainer, terwijl John van den Heuvel praat over zijn liefde voor PSV.

Ondertussen krijgt Maaskant zelf ook de nodige vragen en wordt hij aan de tand gevoeld met een aantal prikkelende stellingen en dilemma’s. De videopodcast is vanaf woensdagochtend 06.00 uur te bekijken via YouTube of te beluisteren via je Spotify.