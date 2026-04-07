Op het Stadhuisplein heeft Jerdy Schouten de PSV-fans nog één keer toegesproken, of vooral gezongen. Hij heeft het liedje gezongen dat hij al jaren zong, nadat hij keihard werd toegezongen toen hij het podium op kwam. Het was een mooi moment voor de geblesseerde aanvoerder.

Het moet een moeilijk feestje zijn voor Jerdy Schouten. De aanvoerder van PSV raakte zaterdag tegen FC Utrecht geblesseerd aan zijn kruisband en staat met krukken op het podium. Hij gaf eerder al aan dat hij er met een dubbel gevoel stond, maar op het Stadhuisplein nam hij nogmaals het woord.

Jerdy Schouten

Hij gebruikte de tijd niet om de fans nogmaals toe te spreken, maar het feest een extra boost te geven. Schouten werd als aanvoerder als laatste naar het podium geroepen. Hij kwam op krukken aanlopen en had Mauro Jr. naast zich met de schaal. Terwijl de fans hem keihard toezongen kwam hij met de schaal naar voren.

Daarna volgde hij een traditie sinds hij bij PSV speelt. Ieder jaar werd hij al kampioen. "Dus het is tijd om de traditie voort te zetten", zei hij voordat hij een liedje inzette. "Het blijkt dat het werkt, dus daar komt-ie." Vervolgens zong hij het liedje: Oh Eindhoven, is wonderful, e n aan het eind van het seizoen weer overvol! - Het Stratumseind - En Stadhuisplein - Het kampioensfeest zal weer in het zuiden zijn."

Guus en Guus

Vervolgens, zoals hij eerdere jaren ook deed, zong hij dat Joey Veerman ook een liedje moest zingen. Uiteraard kwam de Volendammer naar voren en begon daarna het feest waarin iedereen zong. Ook Guus Til was natuurlijk weer van de partij, hij zingt ieder jaar bij een kampioenschap een duet met Guus Meeuwis.