PSV'er Ismael Saibari heeft zaterdagavond een enorm prijskaartje om zijn gekregen van PSV-trainer Peter Bosz. De uitblinker van de Eindhovenaren zorgde tegen FC Utrecht hoogstpersoonlijk voor de ommekeer en dat zorgde voor een euforische Bosz. "Dat meen ik echt, je bent niet zomaar weg", richt de coach zich tot uitblinker Saibari.

Saibari is dit seizoen dé grote uitblinker bij PSV als clubtopscorer met liefst achttien goals (in alle competities). Bosz wil de Marokkaans-international echter niet zomaar laten gaan. "Spelers die net begonnen zijn, moeten al zestig miljoen euro opleveren", lijkt Bosz te doelen op AZ-middenvelder Kees Smit (20). "Hoeveel moet Saibari dan wel niet opleveren? Dat meen ik écht, je bent niet zomaar weg", richt de coach zich lachend tot de middenvelder.

Stap naar Premier League

Volgens Bosz zou Saibari uitstekend passen in de Premier League. "Hij zou daar fantastisch passen", vervolgt hij. "Ismael begon bij mij als wisselspeler, was het seizoen erna een van de vaste basisspelers en heeft dit seizoen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Hij neemt steeds vaker het voortouw, is rustiger geworden in zijn afwerking en heeft een heleboel assists op zijn naam", somt Bosz op. "Ik zei net al dat ik hem meer waard vind dan 60 miljoen, dus dan kom je al gauw op 70 à 75 miljoen euro."

Bosz vindt het belangrijk om te benadrukken dat Saibari bij een eventuele stap naar de Europese top zich wél moet doorontwikkelen. "Dat zeker", stelt Bosz, die weet dat er dan meer gevraagd wordt van de Marokkaanse middenvelder. "Ik geloof niet dat clubs over één nacht ijs gaan bij zo'n bedrag. Het is niet zo dat ze 'maar' honderdduizend euro betalen. Dat is ook veel geld, maar bij zo'n bedrag moet je zeker weten dat het een goede aankoop is."

Saibari lacht van ongemak

Saibari zat naast Bosz op de praatstoel, maar hield zich wijselijk stil toen hem gevraagd werd hoeveel hij zichzelf waard vindt. "Daar ga ik me niet mee bemoeien", lacht Saibari, die het zichtbaar ongemakkelijk vond dat zijn coach zo'n enorm prijskaartje om zijn nek hing.