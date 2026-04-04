Het uitvallen van PSV-aanvoerder Jerdy Schouten was een enorme domper bij de 4-3 zege op FC Utrecht. De verdediger annex middenvelder leek zijn knie lelijk te verdraaien en dat leverde een boel bezorgde gezichten op. PSV-coach Peter Bosz is bang voor het ergst denkbare scenario.

Schouten bleef in eerste instantie nog koeltjes op het veld, maar moest uiteindelijk op een brancard van het veld. Hij sloeg op een gegeven moment zelfs zijn handen voor zijn ogen. "Het moet de komende dagen duidelijk worden hoe erg het is, maar we vrezen het ergste", stelt coach Peter Bosz op de persconferentie.

'Euforisch zijn, voelde ongepast'

PSV is officieus kampioen, maar Bosz voelde niet de vrijheid om helemaal blij te zijn. "Bij mij overheerste vooral: hoe gaat het met Jerdy? Het voelde ongepast om héél euforisch te doen, al zou dat wel passen bij het gehele seizoen. We staan zoveel punten voor en stonden al zó vroeg op matchpoint", zegt de 62-jarige coach.

Boezemvriend van Veerman

PSV-middenvelder Joey Veerman werd na afloop óók voor de camera getrokken. Hij was zichtbaar ontdaan door het uitvallen van zijn boezemvriend. "Verschrikkelijk. Hij is wel één van mijn beste maten ook. Ik hoop echt dat het meevalt, maar hij had wel pijn. Je bent bezig met feestvieren, maar elke keer heb je dat in je achterhoofd", zegt de Volendammer over het feest voor het vieren van de officieuze titel.

De Eindhovenaren wachten zondag vol spanning op het resultaat van FC Volendam tegen Feyenoord. Bij een winst of gelijkspel van de Palingboeren is het kampioenschap officieel binnen. Veerman denkt vooral aan zijn maatje. "Ik hoop wel, hoe stom het misschien ook klinkt, dat hij meekan op de platte kar. Want anders mis je wel gewoon je maatje. Dat is gewoon klote."