In Eindhoven werd dinsdag groots het kampioenschap van PSV gevierd. Uiteraard stonden de spelers centraal tijdens het feest, maar ook voor hun vrouwen en vriendinnen was het een bijzondere dag. Chantalle Schilder, de vriendin van Joey Veerman, deelt mooie beelden.

De spelers en staf van PSV werden dinsdag gehuldigd in Eindhoven. Na de uitreiking van de kampioensschaal in het Philips Stadion, vertrokken ze op de platte kar naar het Stadhuisplein. Daar werden ze nogmaals in het zonnetje gezet en vierden ze feest met duizenden fans.

Ook de spelersvrouwen genoten van het moment. Zij hebben tijdens het seizoen altijd achter hun geliefde gestaan en mogen nu de bijzondere dag meemaken. Ook waren veel kinderen van de partij. Zo toverde de dochter van de geblesseerde aanvoerder Jerdy Schouten toch nog een lach op zijn gezicht.

Ook het zoontje van Joey Veerman vierde feest. Hij liep aan de hand van zijn vader over het veld in het stadion en klom ook nog even op het podium. De vriendin van de middenvelder, Chantalle Schilder blikt woensdag via Instagram terug op de prachtige dag.

'Wat een dagen'

Ze poseert met de schaal en deelt een filmpje van een heuse moshpit op Stadhuisplein. Daarna volgt een liefdevol plaatje met Veerman tijdens de afterparty, waarbij Schilder hem een kus op de wang geeft.

Ze ging ook met een aantal andere spelersvrouwen en de schaal op de foto. "Zere benen van het dansen en stijve kaken van het lachen", schrijft ze erbij. "Wat een dagen om voor de derde keer het kampioenschap te vieren. Onvergetelijk." Britt Stefels, de vriendin van Guus Til, deelt de foto ook in haar Instagram Story.

Veerman genoot dinsdag zichtbaar van het feest en had ook de dagen daarvoor al flink de bloemetjes buiten gezet. Van zijn stem was niet veel meer over. Toch stond hij Sportnieuws.nl te woord. "Het is een geweldige dag, meer kan ik er niet over zeggen. Het weer, alles is geweldig.", lachtte hij.

