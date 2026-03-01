Feyenoord hoopte een grote stap te zetten richting rechtstreeks Champions League-voetbal, maar liet het afweten tegen FC Twente. Daardoor blijft het 'trackrecord' van de ploeg van Robin van Persie tegen clubs uit de Nederlandse top zes ronduit pover: slechts twee punten werden er dit seizoen behaald.

FC Twente kwam in de eerste helft gelukkig op voorsprong na een enorme ketser van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther, maar de Tukkers speelden de Rotterdammers in de tweede helft helemaal overhoop. "FC Twente was veel beter en hebben dikverdiend gewonnen. Het was gewoon te weinig en we waren constant te laat", concludeert Van Persie na de 2-0 nederlaag op de persconferentie.

'Dan moet je irritant zijn'

Volgens Van Persie gaat het over het beseffen van een gevaar van een tegenaanval, daarbij haalt hij de tweede tegentreffer aan als voorbeeld. "Dat begint bij een ingooi, dat is het begin van een potentiële tegenaanval. Dan moet je vervelend zijn en irritant in de weg lopen. Je mag niet zoveel ruimte weggeven, dat zijn basisprincipes. Zelfs dat hebben we niet goed ingevuld als team."

De coach vindt dat het uitvallen van Gijs Smal niet mee heeft geholpen. "Met Gijs kwamen we nog wel onder de druk uit, maar dat werd met een rechtspoot op linksback steeds moeizamer. We begonnen de opbouw ook nog steeds aan de linkerkant, waardoor we direct onder druk kwamen", vervolgt Van Persie, die vervolgens wordt geconfronteerd waarom hij dan niet Jordan Bos naar achteren bracht. "Rekening houdend met Raheem (Sterling, red.), maakte ik andere keuzes."

Frustraties liepen hoog op

In de tweede helft liepen de gemoederen hoog op bij Feyenoord, onder meer Luciano Valente en Anis Hadj Moussa hadden moeite om hun emoties in bedwang te houden. Van Persie vindt dat helemaal geen slechte zaak. "Het is juist héél goed om iemand terecht te wijzen als iemand zijn taken niet uitvoert. Ik snap dat het ook anders belicht kan worden, maar als we volgende week weer winnen dan zeggen ze: het zit wel goed, hè?"

Pijnlijke statistiek

Feyenoord loopt daarmee óók averij op, net als Ajax en NEC deden. Dat beseft Van Persie zich goed. "Het is een gemiste kans, want we hadden kunnen profiteren. Dat hebben we nagelaten en daar zijn we teleurgesteld over", legt de getergde Van Persie uit. Er wordt hem vervolgens een pijnlijke statistiek voorgelegd. Feyenoord pakte slechts twee punten uit alle duels met ploegen uit de Nederlandse top zes. "Ik ben niet bezig van welke ploegen we wel of niet winnen. Al die cijfertjes laat ik aan jullie (de media, red.) over."