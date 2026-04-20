Scheidsrechter Danny Makkelie baarde opzien tijdens de bekerfinale door plots naar de zijkant van het veld te gaan en een telefoontje op te nemen. Het leidde tot veel vragende blikken in stadion De Kuip. Maar hij heeft ogenschijnlijk juist gehandeld. De KNVB heeft maandag namelijk bekend gemaakt dat Makkelie dit weekend opnieuw mag fluiten in het stadion van Feyenoord.

Op het moment dat de bekerfinale bijna voorbij was, en er niks meer was om voor te spelen, moest scheidsrechter Danny Makkelie plots naar de zijlijn. Daar wachtte op hem een telefoontje van iemand die de veiligheid in het stadion coördineert. Even leek er sprake van serieuze dreiging, maar gelukkig liep het met een sisser af. Makkelie heeft bovendien goed gehandeld, zo oordeelt de KNVB. Hij mag dit weekend immers opnieuw een wedstrijd in Rotterdam-Zuid fluiten.

Terugkeer in De Kuip

Maandag heeft de KNVB de aanstellingen voor de volgende ronde in de Eredivisie bekend gemaakt. Die wezen uit dat Makkelie opnieuw acte de présence mag geven in stadion De Kuip. De ervaren arbiter heeft de leiding over het belangrijke duel van Feyenoord met FC Groningen. Hij kan zich zaterdag dus andermaal bewijzen in het iconische stadion.

De beelden van Makkelie gingen zondag vrijwel direct rond op sociale media. Veel mensen vinden dat de arbiter juist heeft gehandeld. Bij dergelijke zaken rond de veiligheid kan er nooit risico worden genomen en daar speelde de voormalig politieman goed op in. De KNVB heeft hem zodoende beloond met een belangrijk affiche. Feyenoord moet winnen in de strijd om de tweede plek en een direcht Champions League-ticket.

Strijd om de tweede plek

Kampioen PSV komt midweeks al in actie op de donderdagavond. Zij spelen tegen PEC Zwolle onder leiding van scheidsrechter Marc Nagtegaal. De kraker tussen nummers drie en vier NEC en FC Twente staat onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij, terwijl Ajax op zondag op bezoek in Breda bij NAC te maken heeft met scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Met nog een viertal wedstrijden te gaan, is de strijd om de tweede plek in de competitie ongekend spannend. Nog vier teams maken kans op het felbegeerde ticket voor het miljardenbal. Door de bekerwinst van AZ is ook het een en ander verschoven rond de tickets voor Europees voetbal.