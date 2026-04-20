Scheidsrechter Danny Makkelie werd zondagavond tijdens de finale van de KNVB Beker tussen AZ en NEC plots naar de zijlijn geroepen. Opmerkelijk genoeg kreeg hij een telefoon in zijn handen gedrukt, waarna het spel enkele minuten stilgelegd werd. Het zorgde voor ongekende beelden, want er leek niets aan de hand. De KNVB heeft een dag na het incident tegenover Sportnieuws.nl gereageerd.

Enkele minuten nadat AZ de bekerfinale definitief in het slot gooide met de 3-0, ontstond er een opvallend moment langs de zijlijn. Scheidsrechter Danny Makkelie werd naar de kant geroepen en kreeg daar plots een telefoon in zijn handen gedrukt. Vanuit het stadion was een waarschuwing binnengekomen over een mogelijke dreiging met vuurwerk, waardoor de arbitrage even moest overleggen.

Onrust op het veld

Het spel lag daardoor enkele minuten stil terwijl de situatie werd beoordeeld. Op televisie was te zien hoe Makkelie met de telefoon aan zijn oor stond, een beeld dat zelden voorkomt tijdens een wedstrijd. Ook vierde official Allard Lindhout raakte bij het overleg betrokken. Hij pakte uiteindelijk dezelfde telefoon om na te vragen hoe lang het oponthoud nog zou duren. Na kort overleg besloot Makkelie dat het duel hervat kon worden. Volgens de arbiter zou langer wachten alleen maar voor extra onrust zorgen rond het veld.

Reactie KNVB

Uiteindelijk bleek de waarschuwing loos alarm. In het stadion was nergens vuurwerk te zien of te horen en de wedstrijd kon zonder verdere problemen worden uitgespeeld. De KNVB heeft desgevraagd reactie gegeven over de opmerkelijke situatie. "Na meerdere incidenten met vuurwerk in combinatie met gezichtsbedekkende kleding werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Dit gedrag is niet alleen verboden en gevaarlijk, maar staat ook haaks op waar voetbal voor hoort te staan", laat de voetbalbond weten aan deze site.

'Ze duperen de echte supporters'

"Degenen die zich hieraan schuldig maken komen niet voor het voetbal of de wedstrijd. Ze duperen de echte supporters en spelers die moeten wachten tot er weer gevoetbald kan worden. Daarom worden daders opgespoord en flink gestraft Voor vuurwerk krijgt men een landelijk stadionverbod van minimaal 18 maanden en een geldboete. Op korte termijn volgt overleg met de gemeente Rotterdam, de clubs en de KNVB om de gebeurtenissen tijdens de bekerfinale te evalueren."

Verbazing in het AZ-kamp

In het AZ-kamp was er verbazing alom. "Ik weet nog steeds niet waarom het werd stilgelegd", zei Koopmeiners na afloop meteen tegen Sportnieuws.nl. "Vuurwerk? Dat hoort er ook een beetje bij, denk ik. Ik snap het wel qua protocollen, maar dat was gewoon vervelend want ik wilde gewoon door. Maar goed, dat maakt me nu helemaal geen drol meer uit", vertelde hij met een grote grijns.

Bekerwinst voor AZ

Op het veld leek de korte onderbreking weinig invloed te hebben op het verloop van de wedstrijd. AZ stond op dat moment al met 3-0 voor en hield de controle over de finale. In de slotfase liep de ploeg verder uit, waardoor uiteindelijk een overtuigende 5-1 overwinning op het scorebord stond. Daarmee veroverde AZ de vijfde KNVB Beker in de clubgeschiedenis.