Feyenoord-coach Robin van Persie ging zondagmiddag helemaal door het lint in de cruciale kraker tegen NEC. De Rotterdammers vroegen nadrukkelijk om een directe rode kaart na een vermeende overtreding op Ayase Ueda. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük miste de overtreding echter in eerste instantie.

Feyenoord kwam in de eerste helft op voorsprong door Ayase Ueda, maar de Japanse topschutter dacht in de tweede helft oog in oog te komen met NEC-doelman Gonzalo Crettaz. Hij leek echter onderuit getikt te worden door Philippe Sandler, waardoor die kans hem door de neus werd geboord. Gözübüyük zag er echter helemaal niets in.

Woeste Robin van Persie

Aanvoerder Timon Wellenreuther begreep helemaal niets van die beslissing. De Duitse doelman stormde voor de zoveelste keer uit het doel richting om zich te uiten richting de arbitrage, maar werd bestraft met een gele prent. Trainer Robin van Persie kon zich óók niet vinden in het besluit van Gözübüyük en ging helemaal door het lint. Het leverde hem eveneens een gele kaart op.

VAR grijpt in

De VAR kon zich wel vinden in de woede bij Van Persie en Wellenreuther en besloot op de lijn te komen. Gözübüyük besloot een vrije trap aan Feyenoord te geven én een gele kaart voor Sandler voor zijn overtreding. De NEC-verdediger kwam daarmee goed weg, want met een directe rode kaart zou hij geschorst zijn voor de bekerfinale.

Feyenoord op voorsprong

Feyenoord legde een prima prestatie op de mat in De Goffert in de strijd om plek twee. In de eerste helft zorgde Ayase Ueda met een schitterende kopbal voor de voorsprong.