Er komt een einde aan het indrukwekkende trainerstijdperk van Ron Jans. De markante voetbalcoach is inmiddels 67 jaar oud en traint nog altijd FC Utrecht. Jans is echter bezig aan zijn laatste maanden, want deze zomer gaat hij genieten van zijn pensioen en stopt hij definitief als coach.

Dat laten Jans en FC Utrecht weten via de clubkanalen. Het contract van Jans liep deze zomer af. Hij twijfelde al langere tijd over zijn toekomst als trainer en heeft nu besloten er over een aantal maanden mee te stoppen. "Ik ga van elke dag genieten."

Nu is het genoeg geweest

"Het was een heel moeilijke beslissing", erkent Jans. "Ik heb een prachtige carrière gehad en FC Utrecht is een prachtig hoofdstuk in dat oeuvre." Toch vindt de geliefde oefenmeester het nu écht mooi geweest, hoewel hij even twijfelde tijdens het seizoen. "Tegelijkertijd weet je dat er een moment komt waarop je moet zeggen: nu is het genoeg geweest. En dat moment is deze zomer."

Tijd voor zijn naasten

Jans stopt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn naasten. Het zijn van een toptrainer vergt immers enorm veel tijd. "Maar je merkt tegelijkertijd: je bent niet de baas over tijd. En de laatste jaren kwam er een groeiende behoefte aan tijd. Tijd voor mijn familie, mijn vrienden, mijn hobby's en misschien ook wel mezelf."

Die tijd komt er waarschijnlijk vanaf aankomende zomer. Jans was van halverwege de jaren '70 tot begin jaren '90 als voetballer actief voor PEC Zwolle, FC Gorningen, Roda JC, het Japanse Mazda Sport en SC Veendam. Als trainer was hij geliefde bij vele clubs. Met name bij FC Groningen en PEC Zwolle. Daarnaast had hij buitenlandse avonturen bij Standard Luik en FC Cincinnati, met iets minder succes.

De goedlachse coach won als trainer twee tastbare prijzen. In 2014 zegevierde hij in de KNVB Beker-finale met PEC Zwolle door Ajax met 5-1 te vernederen. Een paar maanden later zou hij ook de Johan Cruijff Schaal winnen.

Momenteel staat Utrecht onder Jans op een achtste plaats in de VriendenLoterij Eredivisie. In de Europa League is de knock-outfase niet meer mogelijk.

