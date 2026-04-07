Peter Bosz werd met PSV afgelopen zondag voor de derde keer landskampioen van Nederland. Opnieuw feest dus voor de 62-jarige oefenmeester, die geleerd heeft van zijn eerste ervaring na het behalen van de titel. "Je kan een lekke band krijgen...", grapte Bosz.

Ook al werd PSV voor de derde keer op rij kampioen van de VriendenLoterij Eredivisie, het went volgens Bosz niet. "Het blijft gewoon iets bijzonders. Het is vandaag, morgen is het alweer voorbij. Dus heb ik wel geleerd dat je er vandaag met volle teugen van moet genieten. Lekker je biertje drinken en alles op je laten afkomen. Gewoon genieten", glunderde hij bij ESPN.

"Ik heb zelf wat gewonnen als voetballer. Maar het nieuwe seizoen en de kritiek staan zo weer voor de deur. Dus zo’n dag als vandaag dat iedereen blij is, daar moet je gewoon van genieten", verzekerde hij.

Extra veel sigaren op zak

Na het gelijkspel van Feyenoord afgelopen zondag was PSV officieel kampioen. Dat werd toen al goed gevierd, zo blijkt. "We hebben een geweldig feest achter de rug. Was echt goed. Intens. Want ik heb lang niet zo’n hoofdpijn gehad", verklapte Bosz. "Zo hoort het eigenlijk wel. En vandaag gaan we ook weer van genieten. Het zal laat worden, we gaan er een feest van maken met zijn allen."

Het is de derde keer op rij dat Bosz met de platte kar door Eindhoven gaat. "Ik heb me kunnen voorbereiden. Ik heb twee sigaren bij in plaats van één, want het is een hele lange rit. Dat was een beginnersfout de eerste keer, toen wist ik niet wat er op me af kwam", lachte hij. "Heel eerlijk: ik heb drie sigaren bij me. Je weet het nooit… Je kan een lekke band krijgen", grapte Bosz, waarna hij zich aansloot bij het feest.

Jerdy Schouten

Even daarvoor verscheen Bosz' aanvoerder Jerdy Schouten aan de desk. Hij blesseerde zich in de wedstrijd tegen FC Utrecht (4-3 winst) zwaar. Schouten moet het WK aan zich voorbij laten gaan, maar kon met krukken wel het kampioensfeestje mee vieren. Bosz: "Hij hoort er natuurlijk bij na zo’n seizoen. We weten natuurlijk allemaal dat het verschrikkelijk voor hem is. Het is wat het is, je verandert dat niet meer. Neemt niet weg dat hij ook zijn derde kampioenschap behaald heeft. Dat wil je natuurlijk vieren zo ver als dat gaat."