Telstar-trainer Anthony Correia ziet een uniek Eredivisie-slot aankomen, waarin de promovendus zich kan handhaven in een directe confrontatie met FC Volendam. De 44-jarige coach heeft zichtbaar genoten van de prestatie tegen Heracles Almelo (3-0) én zijn mogelijke afscheid van het Telstar-publiek. "Natuurlijk is dat wel bijzonder", vertelt Correia met een grote grijns tegen Sportnieuws.nl.

"Ik zit hier eigenlijk met een héél goed gevoel", zegt Correia na de klinkende zege van Telstar op Heracles. "Het is uiteraard jammer dat Volendam niet verloren heeft van Excelsior, maar dat zijn zaken waar wij helemaal geen invloed op hebben. Ik begrijp ook wel dat zij het op een gegeven moment op een gelijkspel wilden houden, maar ik had wel gehoopt dat Excelsior ons een beetje zou helpen. Jammer", erkent hij.

Handhaving is knapper dan promotie

Voor Telstar betekent het dat zij volgende week op bezoek bij FC Volendam een resultaat móéten halen om zich rechtstreeks te handhaven. "Wij staan nu in de positie dat wij nog één keer gas moeten geven. Niemand in Nederland had verwacht dat wij op deze positie zouden staan, maar wij staan gewoon op pole position op directe handhaving. Ik durf het wel uit te spreken: wij gaan het halen", stelt Correia resoluut.

Bondscoach Ronald Koeman zei onlangs bij Studio Voetbal dat handhaving misschien zelfs nog wel knapper zou zijn dan de promotie van vorig jaar. Daar kan Correia zich niet helemaal in vinden. "De promotie was natuurlijk uniek, maar handhaving is net zo bijzonder, hoor", gaat de vertrekkende trainer verder. "Zolang ze hetzelfde feestje vieren als met de promotie, dan vind ik het helemaal goed", lacht Correia.

Laatste thuisduel voor Correia

Voor de 44-jarige coach zijn het überhaupt bijzondere weken bij Telstar. Correia is bezig aan zijn afscheidstournee, omdat hij volgend seizoen bij FC Utrecht aan de slag gaat. Telstar-fans pakten in het laatste thuisduel dan ook groots uit met liederen, een grote vlag met zijn hoofd én een daverend applaus. "Het is natuurlijk wel bijzonder. Ik heb ook écht maximaal genoten, maar ik vind niet dat hij om mij moet gaan. Wij geven de spelers de tools en zij moeten het dan uitvoeren", zegt hij bescheiden.

Correia kwam zelf als veertienjarige jongen binnen bij de Witte Leeuwen, maar laat Telstar na dit seizoen toch écht achter zich. "Dat betekent niet dat ik hier nooit meer kom, hè", bijt Correia grappend van zich. "Natuurlijk komt het einde van een tijdperk eraan, maar we moeten nog één wedstrijd. Ik mag nu nog niet op een roze wolk zitten, want wij moeten ons eerst nog zien te handhaven."

Is er dan helemaal geen gevoel van trots? "Natuurlijk wel", gaat Correia verder. "Ik ben elke dag trots dat ik voor Telstar mag werken. Het doet mij ook goed dat de mensen zo blij met mij zijn en dat op zo'n mooie manier tonen", besluit Correia.

