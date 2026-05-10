Voor Telstar staat er zondagmiddag behoorlijk veel op het spel in de degradatiekraker tegen Heracles Almelo. De ploeg van Anthony Correia kan een grote stap zetten richting handhaving als er geworden wordt van het al gedegradeerde Heracles. In de openingsfase van het duel ontstond er echter al een zéér opmerkelijke situatie.

Telstar kreeg al na enkele minuten een grote kans op de openingstreffer, maar Heracles Almelo kreeg een nóg grotere kans. Tristan van Gilst ging één-op-één met Telstar-doelman Ronald Koeman Jr., maar zag zijn poging gekeerd worden. Daarna ontstond er echter een merkwaardige situatie in het BUKO Stadion.

Sproeiers schoten omhoog

De dertigjarige doelman wilde het spel snel hervatten, maar plotseling schoten alle sproeiers op de helft van Telstar omhoog. Koeman Jr. moest zelfs even wegduiken, want de waterstralen schoten in zijn gezicht, wat voor behoorlijk wat hoongelach op de tribune zorgde.

Opmerkelijke situatie in het BUKO Stadion bij Telstar - Heracles. Plots gaan de sproeiers aan. — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) May 10, 2026

De zeer betrokken Ronald Koeman zit het gehele seizoen al als supporter van de Witte Leeuwen op de tribune. De bondscoach van Oranje werd groot in beeld gebracht na het bizarre incident, maar kon smakelijk lachen om de omhoog gesprongen sproeiers. De wedstrijd werd enkele minuten stilgelegd, maar kon uiteindelijk gewoon verder.

Handhaving Telstar

Voor Telstar is het duel met Heracles een héél belangrijke, want bij een goed resultaat zetten zij een grote stap richting rechtstreekse handhaving. Volgens de bondscoach van het Nederlands elftal zou handhaving een nóg grotere stunt zijn dan de promotie van afgelopen jaar.

Telstar staat op dit moment op de vijftiende plaats, maar heeft evenveel punten als FC Volendam. In de allerlaatste speelronde wacht uitgerekend een directe confrontatie met de Palingboeren. Voor Telstar ligt de focus echter eerst op een goed resultaat tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo.

