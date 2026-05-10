Bij de degradatiekraker tussen Telstar en Heracles Almelo heeft een opmerkelijke wissel plaatsgevonden. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot een ogenschijnlijk prima eerste helft, maar bleef na de rust ineens achter in de kleedkamer.

Gözübüyük kreeg de belangrijke kraker tussen Telstar en Heracles Almelo op zijn bordje, maar hij hield het niet langer vol dan één helft. De scheidsrechter leek zonder klachten naar binnen te lopen na het rustsignaal, maar in de rust werd bekend dat hij vervangen moest worden door vierde official Joshua Kuipers.

Gözübüyük niet fit

Volgens de laatste berichten moest Gözübüyük afhaken vanwege fysieke klachten. Hij kampte tijdens de hele eerste helft met duizeligheid en had daarnaast last van misselijkheid. Naar verluidt ging het op een gegeven moment echt niet meer en dus bleef hij in de rust achter in de kleedkamer. De tweede helft begon enkele minuten later doordat scheidsrechter Kuipers zich nog moest opwarmen.

Kuipers heeft nog weinig ervaring in het betaald voetbal. De jonge scheidsrechter uit Enschede maakte pas dit seizoen zijn debuut in het profvoetbal, tijdens de wedstrijd tussen Helmond Sport en Jong FC Utrecht. De teller staat inmiddels op achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en één duel in de KNVB Beker. Het wordt dus meteen zijn debuut op het hoogste niveau.

Telstar speelt voor handhaving

Voor Telstar is het een héél belangrijke wedstrijd. Tegen het al gedegradeerde Heracles Almelo kan de ploeg van Anthony Correia een grote stap naar rechtstreekse handhaving zetten. Bij een overwinning tegen de Almeloërs komt Telstar op de 'heilige' 34 punten. Doordat ze een véél beter doelsaldo hebben dan Excelsior en FC Volendam hebben zij dan de beste papieren om zich te verzekeren van nog een jaar in de Eredivisie.

