Voor Oscar Gloukh verloopt het seizoen bij Ajax voorlopig niet zoals gehoopt. De miljoenenaanwinst kwam met grootse plannen naar Amsterdam, maar moet het de laatste tijd vooral doen met een plek op de bank. De Israëlische middenvelder uit zijn frustratie in gesprek met technisch directeur Jordi Cruijff.

Ajax verzette afgelopen zomer veel werk om Gloukh binnen te hengelen en betaalde zo’n 15 miljoen euro voor de middenvelder, die overkwam van Red Bull Salzburg. De creatieveling werd destijds binnengehaald door de toenmalige beleidsbepalers Alex Kroes en Marijn Beuker en begon nog veelbelovend in Amsterdam, met onder meer een aantal belangrijke doelpunten in de Champions League en in de uitwedstrijd tegen PSV.

Naarmate het seizoen vorderde, verdween Gloukh echter steeds vaker uit de basis en moest hij genoegen nemen met een reserverol. Zijn laatste optreden in de Eredivisie dateert alweer van 1 maart. "Dit is een periode waarin ik al een lange tijd niet heb gespeeld", vertelt de Israëlische international in zijn thuisland aan Sport 5.

Oscar Gloukh komt niet voor in de plannen

Dat hij amper voorkomt in de plannen begint langzaam aan de spelmaker te vreten. "Ik wil gewoon spelen en winnen", zegt Gloukh openhartig. "Ik baalde ervan dat ik niet speelde." De middenvelder ziet hoe zijn rol de laatste weken steeds kleiner wordt en steekt zijn frustratie daar niet onder stoelen of banken.

Toch probeert hij er ook iets positiefs uit te halen. "Aan de andere kant heeft het me ook goed gedaan, want ik ben met volle overgave naar het nationale team gekomen." Bij Israël liet hij zich direct gelden, door negentig minuten te spelen in het duel met Georgië en een belangrijke bijdrage te leveren aan de overwinning. Minuten die hij bij Ajax voorlopig niet lijkt te krijgen.

'We zullen zien wat er volgend seizoen gebeurt'

In Amsterdam lijkt hij de concurrentiestrijd voorlopig te hebben verloren, zeker nu Steven Berghuis is teruggekeerd van een blessure. "De trainer geeft de voorkeur aan andere spelers", geeft Gloukh eerlijk toe.

Achter de schermen is er inmiddels wel contact geweest met de clubleiding. "Ik heb met Jordi Cruijff gesproken en ik ben heel rustig", stelt de miljoenenaankoop. "Ik probeer het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten en dan zullen we zien wat er volgend seizoen gebeurt."

Daarmee lijkt de toekomst van Gloukh in Amsterdam allerminst zeker. Na de interlandperiode hervat Ajax de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Twente, een duel dat gewonnen moet worden om nog enigszins zicht te houden op de cruciale tweede plek. Zeker na het teleurstellende gelijkspel in De Klassieker (1-1) staat er extra druk op de ploeg van interim-trainer Oscar Garcia.