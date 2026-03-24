Johan Cruijff is vandaag (24 maart) precies tien jaar dood en dus staat de voetbalwereld er bij stil. Een van de, zo niet dé grootste, voetballer en trainer van Nederland brengt nog steeds herinneringen naar boven, vooral bij zoon Jordi. De technisch directeur van Ajax kiest voor curieuze clubs en momenten om zijn wereldberoemde vader te eren.

Cruijff senior speelde bij de grootste clubs ter aarde: Ajax, Feyenoord, FC Barcelona en het Nederlands elftal. Maar een van de vele mooie momenten bij die elftallen ligt niet bij Cruijff junior in zijn hoofd als hem in het Moco Museum in Amsterdam gevraagd wordt naar de mooiste herinneringen aan Johan. "De oude shirts brengen natuurlijk veel herinneringen naar boven", zegt Jordi Cruijff in gesprek met Sportnieuws.nl bij de tentoonstelling over vader Johan.

Amerikaanse jaren Cruijff

"Die oude shirts vind ik altijd supermooi. Maar wat voor veel mensen misschien minder belangrijk is, maar voor mij het eerste voetbal is wat ik me kan herinneren van hem, zijn zijn Amerikaanse jaren. Dan zie ik bijvoorbeeld een shirt van Washington Diplomats, dat zegt de meeste mensen niet zoveel. Maar dat zijn wel de eerste momenten die ik van mijn vader kan herinneren."

'Dat stiftje'

De honderden duels met duizenden hoogtepunten bij de topclubs in Europa en bij Oranje zeggen Jordi Cruijff natuurlijk ook wel veel, maar ook een andere bijzondere voetbalherinnering komt bovendrijven bij hem. "De eerste wedstrijd dat hij weer terugkwam bij Ajax, tegen Haarlem met dat stiftje, toen was ik in het stadion. Ook die indirecte penalty (die hij nam met Jesper Olsen, red.) kan ik me herinneren."

'Heel speciaal' shirt

Van alle shirts die er hangen in het museum, springt er voor Jordi Cruijff eentje boven de rest uit. Ook hier kiest hij weer wat verrassends. "Heel raar en ik weet niet precies het antwoord, maar het farewell-shirt van zijn afscheidswedstrijd tegen Bayern München vind ik een hele speciale. Vraag me niet waarom, maar het is een gevoel. Altijd met dat shirt. Terwijl die wedstrijd nooit een mooie herinnering was, want ze verloren die wedstrijd met 0-8."