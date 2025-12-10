Ajax heeft een fantastische avond beleefd tegen Qarabag. Heel lang keken ze tegen een achterstand aan in Azerbeidzjan, maar in de laatste tien minuten scoorde Ajax maar liefst drie keer en kwam alles goed. Matchwinner Oscar Gloukh is lyrisch na de 4-2 overwinning, de eerste zege in de Champions League dit seizoen. "We lossen alles samen op."

Oscar Gloukh was van groot belang voor Ajax bij de overwinning op Qarabag. De Israëlier scoorde tweemaal tegen de club uit Azerbeidzjan en had daarmee een groot aandeel in de 4-2 uitslag in het voordeel van Ajax. Het was de eerste overwinning in de Champions League voor de Amsterdammers, en dat kwam op een goed moment zo vlak voor De Klassieker.

Prestatie van het hele team

Ondanks dat Gloukh uitblonk met twee goals, de andere doelpunten kwamen op naam van Kasper Dolberg en Anton Gaaei, noemde hij de overwinning een teamprestatie. "We zijn allemaal samen en lossen alles samen op", zei hij enthousiast voor de camera van Ziggo Sport. "We geven niemand de schuld en we vormen samen een team. Als we zo spelen, dan kunnen we dus drie wedstrijden op rij winnen. Dat is het allerbelangrijkste voor dit team."

Het team dat woensdagavond op het veld stond was een heel jong team. Sean Steur (17), Jorthy Mokio(17) en Aaron Bouwman (18) maakten hun debuut in de basis in de Champions League. Daar kreeg Fred Grim nog kritiek op van de analisten aanwezig bij Ziggo Sport. "Ik vind het waanzin", zei Wim Kieft voor de aftrap.

De Klassieker

Met deze overwinning is Ajax eindelijk van de hatelijke nul af in de Champions League én staan ze niet meer op de laatste plaats. Het is een schrale troost in een verder teleurstellend Europees seizoen. Ajax heeft vier dagen om zich voor te bereiden voordat zij weer spelen in de Eredivisie. In eigen huis treffen ze aartsrivaal Feyenoord voor de eerste Klassieker van het jaar.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.