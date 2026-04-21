Martijn Meerdink was als speler een goede buitenspeler en helpt in het hedendaagse leven aanvallers als trainer bij de jeugdopleiding van De Graafschap. Met al die kennis heeft hij zo nu en dan ook tips voor zijn zoon Mexx Meerdink die bij AZ weer in beeld moet komen als spits. Soms zorgt dat voor bijzondere situaties tussen vader en zoon. "Dan liggen we heel laat nog te appen."

Als oud-profvoetballer moet het niet altijd makkelijk zijn om je afzijdig te houden bij de profcarrière van je zoon, zo merkt ook Martijn Meerdink. Zijn zoon Mexx zit in een lastige situatie bij AZ en daar vindt hij natuurlijk ook wat van, toch blijft hij zoveel mogelijk afzijdig bij de club. Zo ook toen AZ zondag de beker won. "Ik ben na de wedstrijd eigenlijk gelijk naar huis gegaan", vertelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Het is mooi en leuk, maar ik heb ook andere verplichtingen", lacht hij.

Vader en trainer

Meerdink werkt namelijk ook bij de jeugd van De Graafschap, waar hij met de aanvallers in de weer gaat van de oudste jeugdelftallen. "Ik zou ook graag met de aanvallers van het eerste aan de slag gaan, maar voorlopig doe ik dat nu bij de bovenbouw en dat vind ik heel leuk. Ik zou me best verder willen scholen als individueel trainer en verder houd ik mij bezig met mijn eigen voetbalschool."

Met al die kennis en eigen ervaring moet het soms moeilijk zijn om zich afzijdig te houden in de carrière van Mexx, al hebben ze daar best een goede modus in gevonden, vertelt Meerdink. "Het is een beetje beide. We praten als vader-zoon maar soms na wedstrijden hebben we daar ook nog contact over. Dan appen we even en dan gaat het meer om wat tips", legt hij uit. "Dan kan hij bijvoorbeeld wat rustiger blijven voor de goal."

Interlands

Wanneer Robert Maaskant vraagt of Mexx dat een beetje aanneemt moet Meerdink lachen. "Als ik dat soort dingen vertel dan neemt hij dat ook echt wel aan van papa, hoor." Vervolgens maakt Maaskant nog een geintje: "Je hebt in principe nog altijd een interland meer dan Mexx", doelend op de ene interland van Meerdink. "Voorlopig nog wel ja! Dus hij moet zeker nog even luisteren, daar heeft hij ook alleen maar respect voor hoor", verzekert Meerdink hem.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld over de afgelopen bekerfinale tussen AZ en NEC. Maaskant bespreekt de toekomst van Leeroy Echteld, het prijskaartje van Kees Smit en de pijn die NEC moet voelen na de zesde verloren bekerfinale in de geschiedenis.

Ook wordt Martijn Meerdink, de vader van AZ-spits Mexx, ingebeld en spreken ze kort over de prestaties van Mexx Meerdink dit seizoen en hoe zij de finale hebben beleefd.