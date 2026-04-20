Mexx Meerdink kreeg geen speelminuten bij AZ in de bekerfinale tegen NEC, ook niet toen de score het toeliet om de teugels wat te laten vieren. De spits van AZ worstelt met het terugkomen na een slepende blessure dit seizoen, maar volgens zijn vader Martijn Meerdink komt er nu wel een cruciale zomer aan die de toekomst van zijn zoon bepaalt.

Martijn Meerdink speelde in zijn voetbalverleden bij AZ en schopte het zelfs tot het Nederlands elftal. Zijn zoon Mexx heeft de genen van zijn vader, maar zit in een wak. Hij werd opgeroepen bij Oranje, raakte daar geblesseerd en moet het sindsdien doen met sporadische invalbeurten. Eerste spits Troy Parrott is weer helemaal terug en presteert naar behoren. "Mexx moet nu wel gaan spelen", zegt Meerdink senior in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

'Mexx moet ook het vertrouwen krijgen'

"Ik zou het heel mooi vinden en hij heeft er ook echt de kwaliteiten voor, als ze zouden uitspreken bij AZ dat Mexx de nieuwe nummer negen wordt komend seizoen. Parrott zal verkocht worden, maar als ze dan nóg een spits halen, wordt het een ander verhaal voor Mexx. Het zou voor hem niet goed zijn (als hij ook volgend seizoen minder tot niet speelt, red.). Hij moet ook het vertrouwen krijgen."

'Hij moet wel gaan spelen'

Vaderlief snapt de wetten van de topsport en ziet dat zijn zoon terecht weer 'achteraan moet sluiten' na zijn blessure. "Maar nu gaat het al over het nieuwe seizoen. Dan is het belangrijk wat AZ echt wil met hem. Als ze zeggen dat hij de nieuwe nummer negen wordt, dan moet hij echt blijven. Zijn plafond ligt hoger dan bij AZ, maar dan moet hij wel gaan spelen. Hij zou ook de top-acht van de Bundesliga aankunnen, maar de weg van de geleidelijkheid is ook goed. Alleen is het nu zaak om te spelen."

'Ik ben het met hem eens'

Oud-trainer en huidig analist Robert Maaskant is het eens met Martijn Meerdink over diens zoon Mexx. "Het is niet onlogisch dat het allemaal zo gelopen is, maar ik ben het met hem eens dat hij volgend jaar echt móét spelen, anders moet hij een andere club zoeken. Martijn is een hele realistische voetbalvader en daar hou ik wel van, dat is heel prettig."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld over de afgelopen bekerfinale tussen AZ en NEC. Maaskant bespreekt de toekomst van Leeroy Echteld, het prijskaartje van Kees Smit en de pijn die NEC moet voelen na de zesde verloren bekerfinale in de geschiedenis.

Ook wordt Martijn Meerdink, de vader van AZ-spits Mexx, ingebeld en spreken ze kort over de prestaties van Mexx Meerdink dit seizoen en hoe zij de finale hebben beleefd. De nieuwe aflevering is vanaf nu te beluisteren op je favoriete podcastapp, of te zien op YouTube.