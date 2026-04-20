Iedereen in sportminnend Nederland leeft al tijden mee met Jan Boskamp. De voormalig TV-analist heeft al tijden problemen met gezondheid en moet vaker dan hem lief is naar het ziekenhuis. De afgelopen tijd ging het weer iets beter met de 77-jarige oud-voetballer. Onlangs kreeg hij echter te kampen met een vervelende terugslag.

Nieuwe behandeling

"Het is zo klote. Ik heb vier dingen gehad. Drie zijn verholpen. Alleen die spierreuma niet. Gewoon kut", begint het Feyenoord-icoon in gesprek met RTV Rijnmond. Onlangs moest Boskamp terug naar het ziekenhuis vanwege terugkerende ontstekingen. "Dat is allemaal niet zo lekker." Daarvoor krijgt hij een andere behandeling.

De nieuwe medicatie is behoorlijk zwaar. Dat eist dan ook zijn tol op Boskamp, die zich genoodzaakt voelt om sneller thuis te blijven dan er op uit te gaan. Autorijden zit er op dit moment niet meer voor hem in. "Soms lijkt het alsof mijn armen honderd kilo wegen", lichtte hij daarover toe.

Bezoekje aan De Kuip

Ook een bezoekje aan het voor hem zo geliefde Stadion De Kuip zit er al enige tijd niet meer in voor Boskamp. Hij was er een kleine maand geleden voor het laatst, tijdens de Klassieker tegen Ajax die in een roemloos 1-1 gelijkspel eindigde. Wel hoopt Boskamp snel weer terug te keren naar zijn club, zodra hij het idee heeft dat de nieuwe behandelingen aan slaan. "Gewoon om te ouwehoeren", vertelt hij daarover, ook als er op dat moment geen wedstrijd van Feyenoord op het programma staat. Dat zal waarschijnlijk nog wel even duren.

Boskamp wilde namelijk afgelopen weekend ook al twee wedstrijden bij de Belgische amateurs bezoeken. Dat lukte echter niet voor hem. Volgens RTV Rijnmond komt dat aangezien die clubs geen lift hebben, wat er in De Kuip natuurlijk wel is. "Anders val ik om", vertelde hij daarover. Maar zoals we hem kennen, blijft Boskamp onverminderd positief. Hij heeft goede hoop dat de nieuwe behandelingen aanslaan, en hij weer eens een bezoekje kan brengen aan Feyenoord. Zijn club kan Boskamp bovendien goed gebruiken in de strijd om de felbegeerde tweede plek in de Eredivisie.