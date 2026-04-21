Kees Smit was overduidelijk na afloop van de bekerfinale tussen AZ en NEC. "Laat iedereen maar schrijven", zei hij in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay Jr. De jonge middenvelder krijgt enorm veel aandacht vanwege zijn situatie bij de club, waar een prijskaartje van 60 miljoen om zijn nek gehangen wordt. "Daar moet je ook naar presteren."

Kees Smit staat pas sinds een jaar in de basis bij AZ, maar is toch een van de meest besproken spelers van het moment. De middenvelder van AZ staat te boek als groot talent en daar heeft de club uit Alkmaar een krankzinnig bedrag aan gekoppeld. Er is zelfs een externe zaakwaarnemer ingeschakeld om hem aan de man te brengen. Hij kreeg een opdracht mee: Smit moet 60 miljoen euro opleveren.

Prijskaartje om de nek van Kees Smit

Sindsdien debuteerde Smit bij Oranje, lijkt hij mee te gaan naar het WK, maar krijgt hij voor het eerst ook te maken met kritiek. Vanwege het hoge prijskaartje zijn de verwachtingen torenhoog. "Op die leeftijd een bekerfinale spelen en winnen, dat is geweldig voor die jongen. Die gaat er sowieso komen", begint Robert Maaskant in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Hij kan er ook niks aan doen dat dat prijskaartje aan hem geplakt is."

Maar tegelijkertijd vindt hij het wel begrijpelijk dat dit aan Smit gelinkt wordt. "Tegenwoordig worden dat soort bedragen voor grote talenten betaald. Maar daar moet je ook naar presteren, zo simpel is het ook als je naar een grote topcompetitie wil. Ik vind dat hij dat ook doet", bekent Maaskant. Al zegt hij over de bekerfinale het volgende: "Ik vond hem niet de beste man van het veld, hoor. Ik vond dat anderen nog meer impact op deze wedstrijden hadden."

Tactiek van AZ

Wel begrijpt hij dat AZ zo hoog in de boom is gaan zitten voor hem. "Ik geef ook trainingen aan bedrijven en daar is het een simpel spel. Als jij iets gaat verkopen, dan noem je een zo hoog mogelijk bedrag. Als hij uiteindelijk 50 miljoen oplevert, dan hebben ze uit het oogpunt van AZ alsnog een fantastische deal. Dat zal een beetje de gedachtegang zijn. Mensen gaan het vanzelf geloven en dan legt een club dat bedrag neer."

Feestvieren

Smit zelf gaf in ieder geval wel aan dat hij goed kon feesten na afloop van de wedstrijd. met een brede glimlach vertelde hij dat hij de bekerwinst wel goed gaat vieren. "Dat vind ik heel mooi", lacht Maaskant. "Als ik iets won, gaf ik de spelers altijd mee dat ze ervan moesten genieten en hun biertje en champagne moesten nemen. Maar zorg er ook voor dat je alles herinnert", vertelt de oud-trainer. "Sommigen kunnen niet tegen de drank en zijn dan strontlazerus in de hoek gaan liggen en weten niks meer."

De tip is volgens Maaskant om dan maar gewoon wat rustiger aan te doen. "Dan kan je meer lol hebben en het een onvergetelijke avond maken. Ik vond het wel mooi dat Koopmeiners zich een beetje ging ontfermen over Smit. Die zei: Hij kan het niet zo goed handelen, dus we moeten hem maar een beetje helpen."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld over de afgelopen bekerfinale tussen AZ en NEC. Maaskant bespreekt de toekomst van Leeroy Echteld, het prijskaartje van Kees Smit en de pijn die NEC moet voelen na de zesde verloren bekerfinale in de geschiedenis.

Ook wordt Martijn Meerdink, de vader van AZ-spits Mexx, ingebeld en spreken ze kort over de prestaties van Mexx Meerdink dit seizoen en hoe zij de finale hebben beleefd. De nieuwe aflevering is vanaf nu te beluisteren op je favoriete podcastapp, of te zien op YouTube.