Het is dé vraag die men momenteel bezighoudt in Alkmaar: blijft Leeroy Echteld als hoofdtrainer bij AZ? De interim-trainer is geliefd bij publiek en spelers én won zondag de eerste prijs in 13 jaar. Deze week gaan de mensen op de club in gesprek. Maar analist Robert Maaskant weet de uitslag al. "Hij heeft voor zekerheid gekozen."

De spelers van AZ waren het er unaniem over eens na afloop van de bekerfinale. Zowel Jordy Clasie, Peer Koopmeiners als Mees de Wit zei hetzelfde: ze willen wel graag door met Leeroy Echteld als trainer. Dat gevoel heerst bij de fans ook nu de bekerfinale is gewonnen. In Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt Maaskant de opties voor AZ.

"Je merkt dat hij de acceptatie heeft van de spelers. Hij kwam een chagrijnige spelersgroep onder Martens tegen, omdat het niet meer liep. Daar heeft hij een energiek elftal van gemaakt en dat is echt zijn verdienste", complimenteert Maaskant de interim-trainer van AZ.

Puntje van kritiek

Maar waar niemand het nu meer over heeft, is de B-ploeg die Echteld opstelde tegen Shakhtar Donetsk, met deze finale in het achterhoofd. Daar kwam destijds veel kritiek op en ondanks de goede prestatie van zondagmiddag, blijft die kritiek terecht, vindt Maaskant. "Ik ben het er niet mee eens. Ik vind dat je had moeten starten met een sterk elftal. Dat er wat blessures zijn, prima... Clasie en Koopmeiners houd je er dan buiten, maar probeer in het eerste half uur een of twee goals te maken", vindt Maaskant.

Echteld langer als hoofdtrainer

Toch is nu de situatie dat AZ en Echteld om tafel gaan en daar helpt de bekerwinst natuurlijk enorm bij. "Maar dat moet niet de reden zijn dat ze met hem doorgaan. Zijn werkwijze moet tellen. AZ moet kunnen zien dat hij als hoofdtrainer invloed heeft gehad op de spelers, dat ze beter zijn geworden en dat de teamspirit is teruggekomen", legt hij uit. "En dat is wel wat ik terughoor bij de spelers. Echteld heeft het goed gedaan dus het zou me niet verbazen als ze die keuze maken. Ik verwacht wel dat Echteld hoofdtrainer is volgend seizoen."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld over de afgelopen bekerfinale tussen AZ en NEC. Maaskant bespreekt de toekomst van Leeroy Echteld, het prijskaartje van Kees Smit en de pijn die NEC moet voelen na de zesde verloren bekerfinale in de geschiedenis.

Ook wordt Martijn Meerdink, de vader van AZ-spits Mexx, ingebeld en spreken ze kort over de prestaties van Mexx Meerdink dit seizoen en hoe zij de finale hebben beleefd. De nieuwe aflevering is vanaf nu te beluisteren op je favoriete podcastapp, of te zien op YouTube.